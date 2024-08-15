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Фильм "Майор Гром: Игра" вышел в онлайне: новый противник и опасная игра на выживание

Фильм "Майор Гром: Игра" теперь доступен онлайн
0:39
Кино

Сегодня в сети состоялся цифровой релиз фильма "Майор Гром: Игра". Теперь он доступен для просмотра онлайн.

Фильм "Майор Гром: Игра" теперь доступен онлайн
Фото: vk.com by Red Head Sound — Перевод и Озвучивание, PDM

Сюжет картины сосредоточен на новом расследовании Майора Грома из Санкт-Петербурга: в городе появился таинственный злодей, известный как Призрак. Он бросает вызов Грому, предлагая участвовать в смертельно опасной игре, где на кону стоят жизни невинных людей.

Фильм "Майор Гром: Игра" стартовал в прокате 24 мая и собрал 572 миллиона рублей, но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть затраты на его производство.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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