Фильм "Майор Гром: Игра" вышел в онлайне: новый противник и опасная игра на выживание

Сегодня в сети состоялся цифровой релиз фильма "Майор Гром: Игра". Теперь он доступен для просмотра онлайн.
Сюжет картины сосредоточен на новом расследовании Майора Грома из Санкт-Петербурга: в городе появился таинственный злодей, известный как Призрак. Он бросает вызов Грому, предлагая участвовать в смертельно опасной игре, где на кону стоят жизни невинных людей.
Фильм "Майор Гром: Игра" стартовал в прокате 24 мая и собрал 572 миллиона рублей, но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть затраты на его производство.
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