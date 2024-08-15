Ужин с Джорджем Клуни и тусовка вместе с ним стали лотом благотворительного аукциона

Актёр Джордж Клуни объявил аукцион на возможность поужинать вместе с ним

0:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джордж Клуни выставил на аукцион возможность провести вечер в его компании, включая ужин и участие в светском мероприятии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фото: openverse.org by csztova, CC BY 2.0

Лот, стоимость которого в настоящее время составляет 32 тысячи долларов, включает ужин на двоих с Клуни, совместную фотографию и посещение эксклюзивного мероприятия вместе с актёром.

Все вырученные средства, как сообщается, будут направлены в благотворительный фонд Джорджа Клуни, который занимается продвижением справедливости и защитой прав человека по всему миру.