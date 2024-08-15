Ужин с Джорджем Клуни и тусовка вместе с ним стали лотом благотворительного аукциона

Актёр Джордж Клуни выставил на аукцион возможность провести вечер в его компании, включая ужин и участие в светском мероприятии. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Лот, стоимость которого в настоящее время составляет 32 тысячи долларов, включает ужин на двоих с Клуни, совместную фотографию и посещение эксклюзивного мероприятия вместе с актёром.
Все вырученные средства, как сообщается, будут направлены в благотворительный фонд Джорджа Клуни, который занимается продвижением справедливости и защитой прав человека по всему миру.
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