Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как самозанятым быстро накопить стаж для пенсии?
Китай будет лицензировать экспорт сурьмы
Neurology: запущенная гипертония увеличивает риск болезни Альцгеймера
Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт
Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле
Учёные выявили зависимость между уровнем одиночества и частотой ночных кошмаров
Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке
Убираем гладиолусы: когда можно это сделать
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"

Кеша возвращается на экраны: первый трейлер фильма с участием Гарика Харламова и Никиты Кологривого

Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым
0:51
Кино

Кинокомпания "Карропрокат" выпустила первый трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши". В видео представлены главный герой — говорящий попугай Кеша, а также другие ключевые персонажи, в том числе люди.

Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым
Фото: vk.com by Кинокомпания «Карропрокат», PDM

Сюжет фильма рассказывает о том, как Кеша оказывается в квартире школьного учителя. Вместе с новым другом он будет стараться вернуть девушку учителя, а тот в свою очередь поможет Кеше найти его возлюбленную.

Фильм с живыми актёрами, основанный на знаменитом советском мультфильме, выйдет в прокат 31 октября. Никита Кологривый сыграл роль географа Митяя, а голос Кеше подарил комик Гарик Харламов. В фильме также снялись Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын.

Возвращение попугая Кеши - в кино с 31 октября | Трейлер
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке
Убираем гладиолусы: когда можно это сделать
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"
Россия начала поставлять свою нефть через Африку
Врач Ораева: купание в холодной воде грозит риском утонуть
Причины отказа в выплатах по ОСАГО: что важно знать каждому водителю
В Москву приедут представители 47 стран для участия в международной неделе кино
Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников
Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.