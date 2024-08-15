Кеша возвращается на экраны: первый трейлер фильма с участием Гарика Харламова и Никиты Кологривого

Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Карропрокат" выпустила первый трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши". В видео представлены главный герой — говорящий попугай Кеша, а также другие ключевые персонажи, в том числе люди.

Фото: vk.com by Кинокомпания «Карропрокат», PDM

Сюжет фильма рассказывает о том, как Кеша оказывается в квартире школьного учителя. Вместе с новым другом он будет стараться вернуть девушку учителя, а тот в свою очередь поможет Кеше найти его возлюбленную.

Фильм с живыми актёрами, основанный на знаменитом советском мультфильме, выйдет в прокат 31 октября. Никита Кологривый сыграл роль географа Митяя, а голос Кеше подарил комик Гарик Харламов. В фильме также снялись Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын.