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Премьера третьего сезона "Триггера" состоится 19 сентября: раскрыты новые детали и актёрский состав

Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"
1:04
Кино

Третий сезон сериала "Триггер" станет доступен онлайн с 19 сентября, сообщил исполнитель главной роли, актёр Максим Матвеев. Режиссёром продолжения выступил Игорь Твердохлебов, а продюсером — Александра Ремизова.

Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Кинопоиск Премьеры, PDM

События нового сезона разворачиваются после фильма "Триггер. Фильм". Артём Стрелецкий, которого играет Максим Матвеев, возвращается в Москву и снова начинает практиковать. К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя) и другие. К проекту также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в фильме.

Новый сезон пополнится свежими лицами: в сериале появятся Максим Стоянов и Анастасия Уколова. Создатели обещают, что в этом сезоне будут исследованы более глубокие и личные стороны жизни персонажей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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