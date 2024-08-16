"Выбери меня", "Тихое место. История М" и ещё 3 фильма, которые можно посмотреть в кино на выходных

Новинки проката: что посмотреть в кино на выходных

2:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Завтра наступят выходные. Как же их провести? Один из вариантов — сходить в кино. Pravda.Ru сделала подборку интересных фильмов, которые будут показывать в кинотеатрах нашей страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Выбери меня"

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Кирилл Клепалов, Денис Куклин

Аня и Олег скоро должны заключить брак. Однако свадьба тревожит девушку, поскольку её родители не знают о событии. Кроме того, мать героини уже нашла будущего мужа для дочери.

"Тихое место. История М"

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Вардан Тожия

Нашу планету опустошила пандемия. Главный герой по имени Марко за пределами знакомого леса сталкивается с разрушенным миром, который окутан тишиной и опасностью.

"Ози: Голос джунглей"

Жанр: анимация, приключения

Режиссёр: Тим Харпер

Обезьянка Ози живёт в заповеднике и в собственном блоге знакомит подписчиков с живописной природой этого места. Однажды она узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность. Ози отправляется в захватывающее приключение.

"Заклятие Амелии"

Жанр: ужасы

Режиссёр: Габриэл Абрантеш

При помощи теста ДНК Эдвард узнаёт правду о биологической семье. Он отправляется в Португалию вместе со своей девушкой Райли, чтобы познакомиться с братом-близнецом и матерью. Они ведут уединённый образ жизни в загородном особняке.

"Остров бессмертных"

Жанр: детектив, триллер, драма

Режиссёр: Кристиан Спаркс

Мэр островной деревушки находит у берега младенца. Вместе с женой он забирает ребёнка к себе. Через некоторое время приёмные родители понимают, что Айла наделена особыми способностями. Местные жители начинают пользоваться целительным даром героини. Однако однажды она теряет его. В общине начинают появляться волнения.