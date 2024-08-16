"Выбери меня", "Тихое место. История М" и ещё 3 фильма, которые можно посмотреть в кино на выходных

Завтра наступят выходные. Как же их провести? Один из вариантов — сходить в кино. Pravda.Ru сделала подборку интересных фильмов, которые будут показывать в кинотеатрах нашей страны.
Аня и Олег скоро должны заключить брак. Однако свадьба тревожит девушку, поскольку её родители не знают о событии. Кроме того, мать героини уже нашла будущего мужа для дочери.
Нашу планету опустошила пандемия. Главный герой по имени Марко за пределами знакомого леса сталкивается с разрушенным миром, который окутан тишиной и опасностью.
Обезьянка Ози живёт в заповеднике и в собственном блоге знакомит подписчиков с живописной природой этого места. Однажды она узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность. Ози отправляется в захватывающее приключение.
При помощи теста ДНК Эдвард узнаёт правду о биологической семье. Он отправляется в Португалию вместе со своей девушкой Райли, чтобы познакомиться с братом-близнецом и матерью. Они ведут уединённый образ жизни в загородном особняке.
Мэр островной деревушки находит у берега младенца. Вместе с женой он забирает ребёнка к себе. Через некоторое время приёмные родители понимают, что Айла наделена особыми способностями. Местные жители начинают пользоваться целительным даром героини. Однако однажды она теряет его. В общине начинают появляться волнения.
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Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.