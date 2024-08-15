Москва готовится принять участников из 47 стран на Международной неделе кино с 23 по 28 августа

В Москву приедут представители 47 стран для участия в международной неделе кино

Представители 47 стран посетят столицу для участия в Московской международной неделе кино, которая пройдёт с 23 по 28 августа. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Наша миссия, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная, — сделать Москву на этот период, эту неделю, действительно городом кино. <…> В программу недели войдет большое количество мероприятий разного направления: это кинопоказы, это большая разносторонняя программа, это экскурсии, мастер-классы, и это все будет проходить на территории всего города. <…> К нам приезжают представители 47 стран, 130 представителей различных кинопроизводственных компаний, продюсерских компаний", — отметил Фурсин.