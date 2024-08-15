Фильм "Барби" стал кассовым хитом, но Грета Гервиг не уверена в необходимости сиквела

Фильм "Барби" стал самым кассовым хитом прошлого года, собрав более миллиарда долларов по всему миру. Несмотря на то, что в 2024 году "Головоломка 2" превзошла его по сборам, "Барби" по-прежнему остаётся важным источником дохода.
Однако режиссёр первого фильма Грета Гервиг не уверена, стоит ли снимать продолжение. В интервью для программы 60 Minutes на канале CBS она поделилась своими мыслями о том, какой фильм ей хотелось бы создать.
"Почему бы не воплотить в жизнь ещё одну оригинальную, смелую идею? Найти талантливого режиссёра, выделить значительный бюджет и получить полную поддержку крупной корпорации?" — сказала она.
Хоть фильм о Барби оказался не таким революционным, как ожидали многие, он всё же имел свою уникальную атмосферу, которую связывают с видением Гервиг.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.