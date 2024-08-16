"Аватар 3": что известно о продолжении популярной серии фильмов

Что известно о предстоящем фильме Джеймса Кэмерона "Аватар 3"

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"Аватар 3" — продолжение популярных фильмов "Аватар" и "Аватар: Путь воды" о приключениях Джейка Салли на живописной планете Пандора.

Фото: sv.wikipedia.org by Kemitsv, CC BY-SA 3.0

Известно, что триквел получит название "Огонь и пепел". По словам режиссёра Джеймса Кэмерона, оно имеет скрытый смысл. Огонь символизирует ненависть, насилие и злоупотребление властью. Пепел олицетворяет собой горе и последствия всех действий. В фильме должны показать ещё одно племя на'ви, которое известно как "народ пепла". Его лидером выступит таинственная Варанг в исполнении Уны Чаплин. В отличие от предыдущих частей, в "Аватаре 3" новое племя на'ви покажут с отрицательной стороны.

В картине примут участие Сэм Уортингтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Сигурни Уивер (Кири) и другие актёры. Премьера "Аватара 3" состоится 19 декабря 2025 года. По словам Джеймса Кэмерона, третья часть, а также четвёртая и пятая будут интереснее предыдущих. Первая и вторая картина выступили в качестве своеобразной завязки к основной истории.

Детали

«Авата́р: Ого́нь и пе́пел» (англ. Avatar: Fire and Ash) — предстоящий американский эпический научно-фантастический фильм режиссёра, продюсера, сценариста и монтажёра Джеймса Кэмерона.

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954 года, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.