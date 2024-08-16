Скончалась актриса Джина Роулендс, сыгравшая Элли Калхун в фильме "Дневник памяти"

Скончалась актриса, сыгравшая Элли Калхун в "Дневнике памяти"

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Американская актриса Джина Роулендс, широко известная по своей роли Элли Калхун в фильме "Дневник памяти", скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на менеджера её сына, режиссёра Ника Кассаветиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Согласно данным издания, Роулендс ушла из жизни в минувшую среду в своём доме, расположенном в городе Индиан-Уэлс, штат Калифорния. На момент смерти ей было 94 года.

В июне этого года Variety также сообщал, что Ник Кассаветис поделился сведениями о том, что у его матери был диагностирован болезнь Альцгеймера.

За свою карьеру Джина Роулендс получила три премии "Эмми" и дважды была номинирована на "Оскар". Помимо "Дневника памяти", она также сыграла в таких известных фильмах, как "Женщина под влиянием", "Ночь на земле" и "Глория".

Уточнения

Джи́на Ро́улендс (19 июня 1930[…], Cambria, Висконсин — 14 августа 2024, Индиан-Уэлс, Калифорния) — американская актриса, член актёрской династии Кассаветисов. Лауреат четырёх премий «Эмми», двух премий «Золотой глобус», а также номинантка на премию «Оскар».