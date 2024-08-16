Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вся правда о кондиционере: стоит ли включать его в машине летом
Cell Metabolism: тепловые карты лица помогают диагностировать диабет
Более 1,8 миллиона жителей Приморского края остались без света. В городе произошли массовые ДТП, плохо работала сотовая связь
Врач Лубенников: приём тестостерона повышает риск образования тромбов
На Камчатке завершилась "Менделеевская экологическая экспедиция"
Врач Пикулин: на нулевой стадии часто обнаруживают опухоли молочной железы и кожи
Александр Беглов разрешил использовать материнский капитал в Петербурге для оплаты добровольного медицинского страхования ребёнка
Россия уменьшила свой портфель государственных облигаций США
Врач Шилин: до выключения яичников начинается укорочение цикла

Скончалась актриса Джина Роулендс, сыгравшая Элли Калхун в фильме "Дневник памяти"

Скончалась актриса, сыгравшая Элли Калхун в "Дневнике памяти"
0:59
Кино

Американская актриса Джина Роулендс, широко известная по своей роли Элли Калхун в фильме "Дневник памяти", скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на менеджера её сына, режиссёра Ника Кассаветиса.

Скончалась актриса, сыгравшая Элли Калхун в "Дневнике памяти"
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Согласно данным издания, Роулендс ушла из жизни в минувшую среду в своём доме, расположенном в городе Индиан-Уэлс, штат Калифорния. На момент смерти ей было 94 года.

В июне этого года Variety также сообщал, что Ник Кассаветис поделился сведениями о том, что у его матери был диагностирован болезнь Альцгеймера.

За свою карьеру Джина Роулендс получила три премии "Эмми" и дважды была номинирована на "Оскар". Помимо "Дневника памяти", она также сыграла в таких известных фильмах, как "Женщина под влиянием", "Ночь на земле" и "Глория".

Уточнения

Джи́на Ро́улендс (19 июня 1930[…], Cambria, Висконсин — 14 августа 2024, Индиан-Уэлс, Калифорния) — американская актриса, член актёрской династии Кассаветисов. Лауреат четырёх премий «Эмми», двух премий «Золотой глобус», а также номинантка на премию «Оскар».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний Дмитрий Плотников Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Тайны Атлантиды раскрыты: ученые обнаружили гигантскую затонувшую гору с вулканами
Тайны Атлантиды раскрыты: ученые обнаружили гигантскую затонувшую гору с вулканами
Последние материалы
Вся правда о кондиционере: стоит ли включать его в машине летом
Cell Metabolism: тепловые карты лица помогают диагностировать диабет
Более 1,8 миллиона жителей Приморского края остались без света. В городе произошли массовые ДТП, плохо работала сотовая связь
Врач Лубенников: приём тестостерона повышает риск образования тромбов
На Камчатке завершилась "Менделеевская экологическая экспедиция"
В США оценили уничтожение танка Challenger 2 ВСУ под Курском
Врач Пикулин: на нулевой стадии часто обнаруживают опухоли молочной железы и кожи
Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так
Александр Беглов разрешил использовать материнский капитал в Петербурге для оплаты добровольного медицинского страхования ребёнка
Россия уменьшила свой портфель государственных облигаций США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.