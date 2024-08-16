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Sony анонсировали новый фильм про Крэйвина-охотника

Sony показали новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник"
1:26
Кино

Компания Sony Pictures выпустила обновленный трейлер кинокартины "Крэйвен-охотник", где Аарон Тейлор-Джонсон исполняет роль как самого охотника, так и его преследуемой добычи. В этом видео также показан свежий взгляд на персонажа Носорога, роль которого исполнил Алессандро Нивола.

Sony показали новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник"
Фото: flickr.com by E-Games Bern, CC BY-NC-SA 2.0

Sony возлагает надежды на то, что эта лента превзойдет по качеству некоторые другие её спин-оффы, связанные с вселенной Человека-паука. Ранее фильмы "Морбиус" и "Мадам Паутина" не оправдали ожиданий, несмотря на то, что стали основой для множества интернет-мемов. В то же время, картины о Веноме имели больший коммерческий успех, и Том Харди готовится завершить историю этого антигероя.

Сюжет фильма "Крэйвен-охотник"

"Крэйвен-охотник" представляет собой увлекательную историю, раскрывающую происхождение одного из самых известных злодеев Marvel. Главный герой, которого играет Аарон Тейлор-Джонсон, — это человек с глубокими внутренними конфликтами, вызванными сложными отношениями с его жестоким отцом, Николаем Кравиноффым, роль которого исполнил Рассел Кроу. Эти обстоятельства толкают его на путь мести с катастрофическими последствиями, превращая его не только в величайшего охотника на планете, но и в одного из самых устрашающих злодеев.

Уточнения

Sony Group Corporation, «Со́ни» — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.

«Кре́йвен-охо́тник» (англ Kraven the Hunter) — будущий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о Крейвене-охотнике.

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Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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