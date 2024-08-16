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Новый "Чужой" получил восторженные оценки от критиков

"Чужой: Ромул" получил более 80 процентов "свежести" от критиков
1:51
Кино

Новый фильм из серии "Чужой", под названием "Чужой: Ромул", получил положительные отзывы от западных кинокритиков, что свидетельствует о его успешном восприятии. Фильм, призванный дать новый импульс культовой франшизе, удостоился высокой оценки на портале Rotten Tomatoes, где его рейтинг превысил 80 процентов.

"Чужой: Ромул" получил более 80 процентов "свежести" от критиков
Фото: flickr.com by Terry Robinson, CC BY-SA 2.0

Кинокритик Джонни Олексински из NY Post отметил, что лента удачно заимствует визуальный стиль оригинального фильма 1979 года, добавляя при этом новые элементы, которые усиливают зрелищность. В то же время, Тай Бер из Washington Post подчеркнул, что фильм представляет собой лаконичное жанровое произведение, которое опирается на успех первых двух частей франшизы. Однако, по его мнению, оригинальности в финале немного не хватает, но для вечернего просмотра в субботу этот недостаток не является критичным.

Джон Ньюгент из Empire Magazine охарактеризовал "Чужой: Ромул" как безусловный хит, который с уважением относится к основным элементам, сделавшим оригинальный фильм успешным. Он также отметил, что это третий по качеству фильм в серии.

Кевин Мейхер из Times добавил, что потребовалось 45 лет, четыре продолжения и два спин-оффа, чтобы наконец добиться такого результата. По его словам, "Чужой: Ромул" удачно передает атмосферу, оригинальность и структуру, заложенные Ридли Скоттом в 1979 году.

Оуэн Глейберман из Variety отметил, что фильм напоминает захватывающий аттракцион, оформленный как видеоигра, но при этом остается увлекательным зрелищем, снятым с уверенностью и находчивостью, порой вызывая у зрителя напряжение.

Уточнения

«Чужой: Ромул» — американский научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Феде Альвареса, седьмая часть франшизы «Чужой», действие которой происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие».

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Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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