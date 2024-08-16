Новый "Чужой" получил восторженные оценки от критиков

Новый фильм из серии "Чужой", под названием "Чужой: Ромул", получил положительные отзывы от западных кинокритиков, что свидетельствует о его успешном восприятии. Фильм, призванный дать новый импульс культовой франшизе, удостоился высокой оценки на портале Rotten Tomatoes, где его рейтинг превысил 80 процентов.
Кинокритик Джонни Олексински из NY Post отметил, что лента удачно заимствует визуальный стиль оригинального фильма 1979 года, добавляя при этом новые элементы, которые усиливают зрелищность. В то же время, Тай Бер из Washington Post подчеркнул, что фильм представляет собой лаконичное жанровое произведение, которое опирается на успех первых двух частей франшизы. Однако, по его мнению, оригинальности в финале немного не хватает, но для вечернего просмотра в субботу этот недостаток не является критичным.
Джон Ньюгент из Empire Magazine охарактеризовал "Чужой: Ромул" как безусловный хит, который с уважением относится к основным элементам, сделавшим оригинальный фильм успешным. Он также отметил, что это третий по качеству фильм в серии.
Кевин Мейхер из Times добавил, что потребовалось 45 лет, четыре продолжения и два спин-оффа, чтобы наконец добиться такого результата. По его словам, "Чужой: Ромул" удачно передает атмосферу, оригинальность и структуру, заложенные Ридли Скоттом в 1979 году.
Оуэн Глейберман из Variety отметил, что фильм напоминает захватывающий аттракцион, оформленный как видеоигра, но при этом остается увлекательным зрелищем, снятым с уверенностью и находчивостью, порой вызывая у зрителя напряжение.
«Чужой: Ромул» — американский научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Феде Альвареса, седьмая часть франшизы «Чужой», действие которой происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие».
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