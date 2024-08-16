Томми Виркола выпустит триллер про акул в 2025 году с Фиби Дайневор в главной роли

Новый триллер Томми Вирколы об акулах получил название "Под штормом" и выйдет в прокат 1 августа 2025 года, сообщает Variety.
В фильме, сценаристом которого стал Виркола, снимаются Фиби Дайневор ("Бриджертоны", "Честная игра"), Уитни Пик ("Сплетница", "Фокус-покус 2") и Джимон Хаунсу ("Мятежная луна", "Тихое место: День первый"), а продюсерами выступают Адам МакКей и Кевин Мессик. Подробности сюжета пока не раскрываются.
Среди предыдущих режиссёрских работ Вирколы — "Мертвый снег", "Гензель и Гретель: Охотники на ведьм" и "Что случилось в понедельник".
Дайневор, наиболее известная по роли Дафны Бриджертон в хитовом сериале Netflix "Бриджертоны", также снималась в таких фильмах, как "Цветная комната", "Банк Дэйва" и "Честная игра".
В 2024 году она стала номинантом на премию BAFTA "Восходящая звезда". Её также можно будет увидеть в шпионском триллере Нила Бургера "Наследство" от Miramax и драме "Юбилей" под руководством Дайан Лейн.
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