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Томми Виркола выпустит триллер про акул в 2025 году с Фиби Дайневор в главной роли

Триллер Томми Вирколы "Под бурей" с Фиби Дайневор в главной роли выйдет в августе 2025 года
1:12
Кино

Новый триллер Томми Вирколы об акулах получил название "Под штормом" и выйдет в прокат 1 августа 2025 года, сообщает Variety.

Триллер Томми Вирколы "Под бурей" с Фиби Дайневор в главной роли выйдет в августе 2025 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В фильме, сценаристом которого стал Виркола, снимаются Фиби Дайневор ("Бриджертоны", "Честная игра"), Уитни Пик ("Сплетница", "Фокус-покус 2") и Джимон Хаунсу ("Мятежная луна", "Тихое место: День первый"), а продюсерами выступают Адам МакКей и Кевин Мессик. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Среди предыдущих режиссёрских работ Вирколы — "Мертвый снег", "Гензель и Гретель: Охотники на ведьм" и "Что случилось в понедельник".

Дайневор, наиболее известная по роли Дафны Бриджертон в хитовом сериале Netflix "Бриджертоны", также снималась в таких фильмах, как "Цветная комната", "Банк Дэйва" и "Честная игра".

В 2024 году она стала номинантом на премию BAFTA "Восходящая звезда". Её также можно будет увидеть в шпионском триллере Нила Бургера "Наследство" от Miramax и драме "Юбилей" под руководством Дайан Лейн.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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