Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Химик-технолог Сергей Белков опроверг миф об аллергии на лактозу
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ

Документальный фильм "Чонгук: I Am Still" выйдет в кинотеатрах по всему миру

Чонгук из BTS выпускает новый документальный фильм "I Am Still" в кинотеатрах по всему миру
2:03
Кино

Чон Чонгук из K-pop-группы BTS собирается выпустить новый документальный фильм под названием "Чонгук: I Am Still" — видеодневник о восьмимесячном пути певца к сольному дебюту, сообщает Variety.

Чонгук из BTS выпускает новый документальный фильм "I Am Still" в кинотеатрах по всему миру
Фото: unsplash.com by Puk Khantho, PDM

Режиссёром фильма стал Джунсу Пак, который снял большинство фильмов, посвященных BTS и их восьми участникам, а также другие фильмы, выпущенные Big Hit Music, южнокорейским рекорд-лейблом BTS.

Фильм "Чонгук: I Am Still" выйдет на экраны 18 сентября и будет показан более чем в 120 странах и регионах мира.

Полный список городов ещё не был опубликован. Билеты поступят в продажу 21 августа.

В пресс-релизе Big Hit описывается, что действие документального фильма начинается примерно в то время, когда Чонгук выпустил песню "Seven" с участием американского рэпера Латто в преддверии своего первого сольного альбома "Golden".

"В фильме представлены эксклюзивные <...> кадры и интервью, а также захватывающие живые выступления, которые раскрывают творческий процесс, непоколебимую трудовую этику и уникальные проблемы, с которыми сталкивается мировая суперзвезда", — говорится в релизе.

Фильм будет распространяться компанией Trafalgar Releasing.

Песня "Seven (feat. Latto)" заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 как первый сингл с альбома "Golden", который дебютировал на втором месте в чарте альбомов Billboard 200.

"Это мой официальный сольный дебют, поэтому всё для меня — вызов и ощущение новизны и свежести <… >.Конечно, работая над музыкой, я много думаю о том, как сделать хорошую музыку и выступление. Но прежде всего, поскольку это мой первый шаг в свете прожекторов в качестве сольного исполнителя, я хочу показать более зрелую и взрослую версию себя", — поделился Чонгук.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Последние материалы
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
Василий Блаженный: подвиг терпения, смирения, любви
В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ
Страхование жизни стало более прибыльным в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.