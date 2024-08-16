Документальный фильм "Чонгук: I Am Still" выйдет в кинотеатрах по всему миру

Чонгук из BTS выпускает новый документальный фильм "I Am Still" в кинотеатрах по всему миру

2:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Чон Чонгук из K-pop-группы BTS собирается выпустить новый документальный фильм под названием "Чонгук: I Am Still" — видеодневник о восьмимесячном пути певца к сольному дебюту, сообщает Variety.

Фото: unsplash.com by Puk Khantho, PDM

Режиссёром фильма стал Джунсу Пак, который снял большинство фильмов, посвященных BTS и их восьми участникам, а также другие фильмы, выпущенные Big Hit Music, южнокорейским рекорд-лейблом BTS.

Фильм "Чонгук: I Am Still" выйдет на экраны 18 сентября и будет показан более чем в 120 странах и регионах мира.

Полный список городов ещё не был опубликован. Билеты поступят в продажу 21 августа.

В пресс-релизе Big Hit описывается, что действие документального фильма начинается примерно в то время, когда Чонгук выпустил песню "Seven" с участием американского рэпера Латто в преддверии своего первого сольного альбома "Golden".

"В фильме представлены эксклюзивные <...> кадры и интервью, а также захватывающие живые выступления, которые раскрывают творческий процесс, непоколебимую трудовую этику и уникальные проблемы, с которыми сталкивается мировая суперзвезда", — говорится в релизе.

Фильм будет распространяться компанией Trafalgar Releasing.

Песня "Seven (feat. Latto)" заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 как первый сингл с альбома "Golden", который дебютировал на втором месте в чарте альбомов Billboard 200.

"Это мой официальный сольный дебют, поэтому всё для меня — вызов и ощущение новизны и свежести <… >.Конечно, работая над музыкой, я много думаю о том, как сделать хорошую музыку и выступление. Но прежде всего, поскольку это мой первый шаг в свете прожекторов в качестве сольного исполнителя, я хочу показать более зрелую и взрослую версию себя", — поделился Чонгук.