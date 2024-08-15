Кумиры 90-х: российские звёзды кино, которые покорили публику в переломную эпоху

Кто из актёров 90-х до сих пор остаётся на пике популярности

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Лихие 90-е годы в России ознаменовались не только глобальными социально-экономическими потрясениями, но и расцветом отечественного кинематографа. На экраны вышло множество ярких фильмов, запомнившихся зрителям своими харизматичными героями. Именно в то время к славе и любви публики пришли многие впоследствии известные российские актёры.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Shilyaev, CC BY-SA 4.0

Сергей Бодров-младший

Одной из самых заметных и трагических фигур российского кино 90-х стал Сергей Бодров-младший. Его прорывной ролью стал Данила Багров из культового боевика "Брат". Харизматичный, немногословный и при этом обаятельный персонаж мгновенно сделал Бодрова кумиром миллионов.

Актёр также снялся в других запоминающихся фильмах того времени, например, "Кавказский пленник" и "Восток-Запад". К сожалению, в 2002 году Сергей Бодров-младший погиб в Кармадонском ущелье во время съемок. Его преждевременная гибель стала настоящей трагедией для всей страны.

Андрей Соколов

Другой знаковой актёрской работой стала роль Андрея Соколова в драме "Чёрная акула". Его герой — офицер спецназа — очень точно отражал дух переломной эпохи 90-х. Андрей Соколов быстро обрёл популярность и снимался во многих заметных фильмах того времени, таких как "Завещание профессора Доуэля", "Американская дочь" и "Зависть богов".

Кроме того, Соколов проявил себя не только как талантливый актер, но и как режиссёр, сняв картины "Ловкач и Хиппоза" и "Я сбился с пути". Несмотря на плодотворную творческую деятельность в 90-е, в последующие годы Андрей Соколов несколько отошел от больших ролей.

Владимир Машков

Ещё одной яркой звездой российского кино 90-х стал Владимир Машков. Его звездный час наступил после выхода на экраны криминальной драмы "Лимита", где он сыграл одну из главных ролей. Харизматичный, волевой и уверенный в себе персонаж мгновенно сделал Машкова любимцем публики.

В дальнейшем актёр снялся во множестве других заметных проектов, таких как "Вор", "Американская дочь", "Ликвидация" и "Королёв". Его профессиональное мастерство и постоянное стремление к развитию принесли Владимиру Машкову всенародную любовь и признание. До сих пор он остаётся одним из ведущих актеров российского кинематографа.

Безусловно, перечисленные актёры — лишь часть плеяды звёзд, зажёгшихся на российском кинонебосклоне в переломные 90-е годы. Их яркие роли, запоминающиеся экранный образы до сих пор вызывают восхищение у зрителей.