В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала о секретном спецотделе под видом брачного агентства

Компания "Триикс Медиа" и телеканал ТВ-3 объявили о завершении съёмок детективного сериала "Блонды". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра ленты выступил Михаил Вассербаум. Главные роли исполнили Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Дата выхода сериала пока не сообщается.
В центре сюжета ленты находятся участники секретного спецотдела для раскрытия особо запутанных преступлений в Санкт-Петербурге. Их офис существует под видом брачного агентства, которое называется "Блонды". Курирует спецотдел следователь Смолов. В нём состоят 3 очень разные девушки. Героям предстоит не только ловить преступников, но и учиться работать в команде.
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