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В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала о секретном спецотделе под видом брачного агентства

В России завершились съёмки детектива "Блонды" о секретном спецотделе
0:51
Кино

Компания "Триикс Медиа" и телеканал ТВ-3 объявили о завершении съёмок детективного сериала "Блонды". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

В России завершились съёмки детектива "Блонды" о секретном спецотделе
Фото: flickr.com by dynamosquito from France, CC BY 2.0

В качестве режиссёра ленты выступил Михаил Вассербаум. Главные роли исполнили Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Дата выхода сериала пока не сообщается.

В центре сюжета ленты находятся участники секретного спецотдела для раскрытия особо запутанных преступлений в Санкт-Петербурге. Их офис существует под видом брачного агентства, которое называется "Блонды". Курирует спецотдел следователь Смолов. В нём состоят 3 очень разные девушки. Героям предстоит не только ловить преступников, но и учиться работать в команде.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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