В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала о секретном спецотделе под видом брачного агентства

В России завершились съёмки детектива "Блонды" о секретном спецотделе

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Триикс Медиа" и телеканал ТВ-3 объявили о завершении съёмок детективного сериала "Блонды". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France, CC BY 2.0

В качестве режиссёра ленты выступил Михаил Вассербаум. Главные роли исполнили Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Дата выхода сериала пока не сообщается.

В центре сюжета ленты находятся участники секретного спецотдела для раскрытия особо запутанных преступлений в Санкт-Петербурге. Их офис существует под видом брачного агентства, которое называется "Блонды". Курирует спецотдел следователь Смолов. В нём состоят 3 очень разные девушки. Героям предстоит не только ловить преступников, но и учиться работать в команде.