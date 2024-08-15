Не только "Титаник": 3 интересных фильма о кораблекрушениях

Их жизнь зависит от стихии: 3 фильма о кораблекрушениях

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию 3 интересных фильма о кораблекрушениях, которые точно стоит посмотреть.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

"Во власти стихии", 2018 год

Ричард получает предложение перегнать яхту через весь Тихий океан за солидное вознаграждение. Герой отравляется в путешествие вместе с возлюбленной Тэми. Неожиданно пару настигает шторм. С этого момента их жизни находятся во власти стихии.

"В сердце моря", 2015 год

В 1820 году гигантский кашалот атакует корабль. В результате морякам приходится пересесть в шлюпки. Им предстоит попытаться выжить одним посреди океана.

"Посейдон", 2006 год

Накануне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит крушение круизный лайнер "Посейдон" из-за гигантской приливной волны. Профессиональный картёжник Дилан Джонс вместе с некоторыми другими пассажирами пытаются спасти свои жизни.