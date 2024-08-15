Не только "Титаник": 3 интересных фильма о кораблекрушениях

Представляем вашему вниманию 3 интересных фильма о кораблекрушениях, которые точно стоит посмотреть.
Ричард получает предложение перегнать яхту через весь Тихий океан за солидное вознаграждение. Герой отравляется в путешествие вместе с возлюбленной Тэми. Неожиданно пару настигает шторм. С этого момента их жизни находятся во власти стихии.
В 1820 году гигантский кашалот атакует корабль. В результате морякам приходится пересесть в шлюпки. Им предстоит попытаться выжить одним посреди океана.
Накануне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит крушение круизный лайнер "Посейдон" из-за гигантской приливной волны. Профессиональный картёжник Дилан Джонс вместе с некоторыми другими пассажирами пытаются спасти свои жизни.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.