Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов
В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с напитком героя Юрия Никулина
Бронирование номера в последнюю минуту: риски и альтернативы
Как понять, что духи вам не подходят: четыре признака и советы по выбору
Россия разработала A-ГЛОНАСС, аналог западной технологии A-GPS
JAMA Network Open: противовоспалительная диета снижает риск деменции

Не только "Титаник": 3 интересных фильма о кораблекрушениях

Их жизнь зависит от стихии: 3 фильма о кораблекрушениях
1:00
Кино

Представляем вашему вниманию 3 интересных фильма о кораблекрушениях, которые точно стоит посмотреть.

Их жизнь зависит от стихии: 3 фильма о кораблекрушениях
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

"Во власти стихии", 2018 год

Ричард получает предложение перегнать яхту через весь Тихий океан за солидное вознаграждение. Герой отравляется в путешествие вместе с возлюбленной Тэми. Неожиданно пару настигает шторм. С этого момента их жизни находятся во власти стихии.

"В сердце моря", 2015 год

В 1820 году гигантский кашалот атакует корабль. В результате морякам приходится пересесть в шлюпки. Им предстоит попытаться выжить одним посреди океана.

"Посейдон", 2006 год

Накануне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит крушение круизный лайнер "Посейдон" из-за гигантской приливной волны. Профессиональный картёжник Дилан Джонс вместе с некоторыми другими пассажирами пытаются спасти свои жизни.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
На границе Украины и Молдавии произошёл крупный пожар
Политолог рассказал о цели похода ВСУ в Курскую область
Продление полиса ОСАГО в другом регионе: важные нюансы и порядок действий
МЧС России: туристам не стоит оставлять еду на природе, поскольку её может учуять медведь
Их жизнь зависит от стихии: 3 фильма о кораблекрушениях
Откройте секрет сияния: как сделать домашнюю маску для лица с персиком?
Компании в России стараются удержать сотрудников для борьбы с дефицитом кадров
Федеральное медико-биологическое агентство проверило воду в Курчатове рядом с Курской АЭС
Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.