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Ридли Скотт поделился впечатлениями от нового фильма "Чужой: Ромул"

Ридли Скотт рассказал, что он давал всего несколько советом по новому фильму про Чужого
1:39
Кино

Ридли Скотт впервые поделился своим мнением о фантастическом фильме ужасов "Чужой: Ромул", в создании которого он выступил в роли продюсера. Он отметил, что предоставил режиссеру Федерико Альваресу лишь несколько рекомендаций.

Ридли Скотт рассказал, что он давал всего несколько советом по новому фильму про Чужого
Фото: flickr.com by Terry Robinson, CC BY-SA 2.0

Скотт признался, что испытал чувство облегчения, осознав, что проект имеет потенциал стать успешным. Он подчеркнул, что его советы были необязательными для исполнения, но он все же высказал свою точку зрения.

Режиссер также рассказал, что предпочел записывать свои замечания, чтобы Альварес мог ознакомиться с ними в одиночестве. После ознакомления с этими заметками, Альварес, возможно, испытывал эмоции, но в итоге возвращался с признанием, что предложения были полезными.

Скотт также предложил сократить хронометраж фильма, отметив, что режиссеры часто склонны делать картины слишком длинными, что может привести к утрате динамики. По его мнению, в "Чужом: Ромул" было много событий, которые можно было бы сократить, чтобы сохранить напряжение и ритм, что особенно важно для фильмов этого жанра.

Федерико Альварес, в свою очередь, ранее говорил о том, что "Чужой" всегда был для него одним из самых пугающих фильмов. Возможность работать над этим проектом и представить его новой аудитории, передать атмосферу с большей реалистичностью и документальной точностью, была для него особенно важной. Альварес признавался, что работа над фильмом вызывала у него множество кошмаров, но это только подчеркивало значимость проекта для него.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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