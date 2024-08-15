Мэтт Дэймон сочувствует Аффлеку из-за давления прессы

Мэтт Дэймон выразил сочувствие Аффлеку из-за постоянного давления прессы

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Мэтт Дэймон не понимает, как его давний друг и коллега Бен Аффлек справляется с постоянным вниманием со стороны медиа на протяжении стольких лет. В ходе участия в подкасте "Radio Times", Дэймон отметил, что их карьеры с Аффлеком во многом идут параллельно, начиная с момента, когда они получили "Оскар" за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг", и продолжая сотрудничество, как, например, в недавней драме "Air: Большой прыжок".

Фото: www.flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Дэймон признался, что ему повезло не сталкиваться с таким давлением, какое испытывает Аффлек. Он не может представить, как можно жить под постоянным прицелом камер и журналистов уже на протяжении 25 лет. Мэтт чувствует себя счастливчиком, так как его эта часть публичной жизни практически не затрагивает.

Он также объяснил, почему его личная жизнь привлекает меньше внимания прессы по сравнению с Аффлеком, чьи отношения с Дженнифер Лопес часто обсуждаются в СМИ. По мнению Дэймона, основная причина в том, что его брак кажется журналистам "скучным". В то время как таблоиды предпочитают скандальные и сенсационные истории, его жизнь не представляет для них большого интереса, что позволяет ему оставаться в тени.

Что касается предстоящих совместных проектов, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые являются совладельцами продюсерской компании Artists Equity, работают над несколькими фильмами. Среди них новый триллер для Netflix под названием "RIP", режиссером и сценаристом которого выступает Джо Карнахан, а также драма о судебной битве между Халком Хоганом и таблоидом Gawker Media, которую будет снимать Гас Ван Сент.