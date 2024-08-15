"Никогда не отпускай" с участием Холли Берри выйдет на экраны раньше запланированного срока

Фильм "Никогда не отпускай" с участием Холли Берри выйдет в прокат раньше запланированного срока.

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Фильм "Никогда не отпускай" с участием Холли Берри выйдет на экраны раньше запланированного срока. Студия Lionsgate объявила о переносе даты премьеры триллера, снятого режиссером Александром Ажа, на 20 сентября 2024 года, вместо ранее намеченной даты 27 сентября.

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Такое решение было принято после того, как Sony и Apple решили ограничить прокат комедийного боевика "Одинокие волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, сократив его до ограниченного показа. Это открывает для "Никогда не отпускай" возможность получить дополнительные дни проката до выхода на экраны долгожданного сиквела Warner Bros. "Джокер 2: Безумие на двоих", который дебютирует в кинотеатрах 4 октября 2024 года.

Какие фильмы составят конкуренцию триллеру "Никогда не отпускай" в прокате?

Среди конкурентов за внимание зрителей окажутся фантастический экшен "Трансформеры Один" от Paramount Animation и хоррор "Субстанция", где главную роль исполнит Деми Мур.

Сюжет "Никогда не отпускай" рассказывает о матери, которая вместе с двумя сыновьями пытается защититься от окружающего безумного мира, укрывшись в уединённом доме. Их связывают не только семейные узы, но и крепкие физические веревки. Однако, когда один из сыновей решает проверить, насколько реально зло, освободившись от веревки, начинается отчаянная борьба за выживание.