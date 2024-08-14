Топ-30 саундтреков 2000-х по версии критиков: в лидерах музыка к "Властелину колец" и "Танцующей в темноте"

Критики назвали лучшие саундтреки 2000-х

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Критики составили список 30 лучших саундтреков к фильмам 2000-х годов, который был опубликован на портале IndieWire.

Фото: unsplash.com by Tadas Mikuckis, PDM

Первое место в рейтинге заняла музыка к фильму "Властелин колец", созданная композитором Говардом Шором. На втором месте оказалась лента "Танцующая в темноте" с участием Бьорк в главной роли. Замкнул тройку культовый фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

Французский композитор Александр Деспла был дважды включён в топ-10: за музыку к фильмам "Вожделение" (4-е место) и "Разрисованная вуаль" (10-е место).