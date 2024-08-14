Топ-30 саундтреков 2000-х по версии критиков: в лидерах музыка к "Властелину колец" и "Танцующей в темноте"

Критики составили список 30 лучших саундтреков к фильмам 2000-х годов, который был опубликован на портале IndieWire.
Первое место в рейтинге заняла музыка к фильму "Властелин колец", созданная композитором Говардом Шором. На втором месте оказалась лента "Танцующая в темноте" с участием Бьорк в главной роли. Замкнул тройку культовый фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Французский композитор Александр Деспла был дважды включён в топ-10: за музыку к фильмам "Вожделение" (4-е место) и "Разрисованная вуаль" (10-е место).
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.