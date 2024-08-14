Кинокритики рассказали, какое выбрать место для максимального погружения и комфортного просмотра фильма

Эксперты назвали лучшие места в кинотеатре для максимального погружения

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Просмотр кино дома уступает походу в кинотеатр не только из-за качества картинки, но и из-за звука. Для максимального погружения и наилучших впечатлений важно правильно выбирать места в зале.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Оптимальными считаются места, расположенные на расстоянии двух третей от экрана и в центре ряда, так как это обеспечивает лучший звук и обзор.

Однако, кинокритики рекомендуют выбирать боковые места для тех, кто хочет минимизировать отвлекающие факторы, такие как разговоры соседей или необходимость отлучиться. Эти места также удобны для высоких людей, которым нужно пространство для ног.