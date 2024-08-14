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Ремейк "Белоснежки" от Disney разочаровал зрителей: спорный актёрский состав и неудачная анимация гномов

Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров
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Кино

Трейлер ремейка "Белоснежки" от Disney, выпущенный в начале августа, вызвал волну негативных реакций среди зрителей. За два дня он набрал более 300 тысяч дизлайков при 57 тысячах лайков.

Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Walt Disney Studios, PDM

Основные причины недовольства связаны с выбором актёров и изображением персонажей. Рэйчел Зеглер, сыгравшая Белоснежку, подверглась критике за несоответствие традиционному образу героини из оригинальной анимации 1937 года. Также выбор Галь Гадот на роль злой мачехи вызвал споры, так как зрители сочли её слишком привлекательной для злодейки.

Наибольшее недовольство вызвали гномы, изображённые с помощью компьютерной графики, что, по мнению многих, ухудшило атмосферу фильма.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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