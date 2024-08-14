Ремейк "Белоснежки" от Disney разочаровал зрителей: спорный актёрский состав и неудачная анимация гномов

Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров

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Трейлер ремейка "Белоснежки" от Disney, выпущенный в начале августа, вызвал волну негативных реакций среди зрителей. За два дня он набрал более 300 тысяч дизлайков при 57 тысячах лайков.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Walt Disney Studios, PDM

Основные причины недовольства связаны с выбором актёров и изображением персонажей. Рэйчел Зеглер, сыгравшая Белоснежку, подверглась критике за несоответствие традиционному образу героини из оригинальной анимации 1937 года. Также выбор Галь Гадот на роль злой мачехи вызвал споры, так как зрители сочли её слишком привлекательной для злодейки.

Наибольшее недовольство вызвали гномы, изображённые с помощью компьютерной графики, что, по мнению многих, ухудшило атмосферу фильма.