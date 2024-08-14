Актёр Вадим Демчог рассказал, почему выбрал театр и педагогику, оставив кино после съёмок в "Интернах"

Актёр Вадим Демчог, известный зрителям по роли Ивана Купитмана в сериале "Интерны", рассказал, почему он решил прекратить участие в кинопроектах. По его словам, он всегда чувствовал себя ближе к театру, чем к кино.
"Я ушёл в педагогику и в театр, чтобы увидеть живое — акт творчества, конечно же, ради него есть смысл прийти в театр. Даже извиняюсь перед своим агентом, который действительно предлагает от чистого сердца поучаствовать в этом проекте, а мне не хочется. Вопрос уже не о деньгах и не о статусе. Нет в этом будущего. То есть это ничего не меняет. А на наших курсах или нейромистериях, в театральных наших проявлениях происходит этот эффект полезности", — поделился Демчог в интервью Надежде Стрелец.
Он также вспомнил работу на съёмках "Интернов", описав их как очень интенсивные. По его словам, съёмочной группе практически не удавалось отдыхать, а Ивану Охлобыстину было особенно тяжело, так как он был задействован в большинстве сцен.
"Это завод по отливке золотых брикетов, так скажем. Это по 14-18 сцен за смену. Операторы, режиссёры, которые менялись каждый сезон, просто не выдерживали, выгорали. То есть они подменяли друг друга. <…> У меня были хоть какие-то паузы, не такое обилие сцен, а Ваня заряжался по 27 дней в месяц. Это вообще был трэш. Как он это выносил, я не знаю. Он трёхжильный, он любил шутить, что у него металлокарбоновый позвоночник", — отметил Демчог.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.