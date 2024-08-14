Актёр Вадим Демчог рассказал, почему выбрал театр и педагогику, оставив кино после съёмок в "Интернах"

Звезда сериала "Интерны" раскрыл причины отказа от работы в киноиндустрии

1:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Вадим Демчог, известный зрителям по роли Ивана Купитмана в сериале "Интерны", рассказал, почему он решил прекратить участие в кинопроектах. По его словам, он всегда чувствовал себя ближе к театру, чем к кино.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Надежда Стрелец, PDM

"Я ушёл в педагогику и в театр, чтобы увидеть живое — акт творчества, конечно же, ради него есть смысл прийти в театр. Даже извиняюсь перед своим агентом, который действительно предлагает от чистого сердца поучаствовать в этом проекте, а мне не хочется. Вопрос уже не о деньгах и не о статусе. Нет в этом будущего. То есть это ничего не меняет. А на наших курсах или нейромистериях, в театральных наших проявлениях происходит этот эффект полезности", — поделился Демчог в интервью Надежде Стрелец.

Он также вспомнил работу на съёмках "Интернов", описав их как очень интенсивные. По его словам, съёмочной группе практически не удавалось отдыхать, а Ивану Охлобыстину было особенно тяжело, так как он был задействован в большинстве сцен.