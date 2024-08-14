Стриминговый сервис Netflix продлил "Джентльменов" на второй сезон: съёмки начнутся в 2025 году

Netflix официально объявил о продлении сериала "Джентльмены" на второй сезон. Проект является продолжением фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году.
Сериал "Джентльмены" дебютировал на платформе в марте и был тепло принят критиками.
В первом сезоне участвовали такие актёры, как Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Рэй Уинстон и другие. Сам Гай Ричи адаптировал сценарий и был номинирован на премию "Эмми" за режиссуру первой серии.
Во втором сезоне планируется восемь эпизодов, съёмки которых начнутся в следующем году. Ричи, Джеймс и Скоделарио подтвердили своё участие в работе над продолжением, сообщает издание Variety.
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