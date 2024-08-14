Стриминговый сервис Netflix продлил "Джентльменов" на второй сезон: съёмки начнутся в 2025 году

Сериал "Джентльмены" от Гая Ричи получит продолжение

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix официально объявил о продлении сериала "Джентльмены" на второй сезон. Проект является продолжением фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Сериал "Джентльмены" дебютировал на платформе в марте и был тепло принят критиками.

В первом сезоне участвовали такие актёры, как Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Рэй Уинстон и другие. Сам Гай Ричи адаптировал сценарий и был номинирован на премию "Эмми" за режиссуру первой серии.

Во втором сезоне планируется восемь эпизодов, съёмки которых начнутся в следующем году. Ричи, Джеймс и Скоделарио подтвердили своё участие в работе над продолжением, сообщает издание Variety.