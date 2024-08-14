Warner Bros. подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа WB для расширения бренда в России

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment, базирующаяся в штате Калифорния, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации, также известную как Роспатент, с целью официальной регистрации своего логотипа. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", речь идёт о знаменитом символе, представляющем собой стилизованные буквы WB, который хорошо известен зрителям по всему миру.
Регистрация логотипа на территории России откроет перед Warner Bros. широкие возможности. Помимо производства и показа фильмов под узнаваемым брендом, кинокомпания сможет расширить свои коммерческие и маркетинговые усилия. В частности, регистрация даст право на создание рекламных кампаний с использованием логотипа WB, а также на открытие тематических ресторанов и создание аккаунтов в социальных сетях, связанных с этим брендом.
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