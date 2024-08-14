Стало известно, сколько в России заработал фильм "Собиратель душ"

Кассовые сборы фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем превысили 300 миллионов рублей в российском прокате. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.
В общей сумме по состоянию на 14 августа фильм заработал 305 миллионов 162 тысячи рублей. Такого результата он смог достичь примерно за 3 недели — проект вышел на экраны 25 июля. При этом в день премьеры картина "Собиратель душ" заработала 25 миллионов рублей.
По сюжету фильма Осгуда Перкинса агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Однако чем ближе герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь.
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