В фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" обнаружили киноляп с напитком

В комедийном фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" обнаружили киноляп с напитком Балбеса, героя Юрия Никулина. Об этом пишет издание "РБК".
Неточность заметили в третьей новелле. Балбес кладёт за пазуху бутылку водки. Он прячет напиток во внутренний карман куртки с правой стороны. В следующем кадре Шурик протыкает Балбеса шпагой. Оба героя предполагают, что у персонажа Юрия Никулина пошла кровь. Однако Балбес достаёт разбитую бутылку. В ней уже налита красная жидкость. При этом сама бутылка оказывается с левой стороны.
Ранее Pravda.Ru писала о киноляпе с покрышкой в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Детали
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
«Опера́ция „Ы“ и други́е приключе́ния Шу́рика» — советский комедийный художественный фильм, снятый в 1965 году режиссёром Леонидом Гайдаем. По данным А. В. Фёдорова, за первый год проката фильм посмотрели 39,6 млн зрителей, по версии С. В. Кудрявцева — 69,6 млн зрителей. Источник
Никулин, Юрий Владимирович
Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда (1990), народный артист СССР (1973), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970). Участник Великой Отечественной войны. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.