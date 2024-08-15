В фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" обнаружили киноляп с напитком

В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с напитком героя Юрия Никулина

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В комедийном фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" обнаружили киноляп с напитком Балбеса, героя Юрия Никулина. Об этом пишет издание "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Неточность заметили в третьей новелле. Балбес кладёт за пазуху бутылку водки. Он прячет напиток во внутренний карман куртки с правой стороны. В следующем кадре Шурик протыкает Балбеса шпагой. Оба героя предполагают, что у персонажа Юрия Никулина пошла кровь. Однако Балбес достаёт разбитую бутылку. В ней уже налита красная жидкость. При этом сама бутылка оказывается с левой стороны.

Ранее Pravda.Ru писала о киноляпе с покрышкой в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

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