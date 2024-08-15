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Студия "Walt Disney Pictures" назвала дату выхода мультфильма "Холодное сердце 3"

Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
0:55
Кино

Студия "Walt Disney Pictures" объявила, что мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет в кинотеатрах 24 ноября 2027 года. Об этом пишет портал "Deadline".

Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Впервые слухи о продолжении популярных мультфильмов появились в 2020 году. Однако впоследствии проект заморозили из-за пандемии. В 2023-м Disney подтвердила, что работает над картиной. При этом в прошлом году глава студии Боб Айгер сообщил, что четвёртая часть мультфильма тоже находится в разработке.

Напомним, что "Холодное сердце" вышло в 2013 году, а сиквел — в 2019-м. Кассовые сборы обоих мультфильмов составили более 1 миллиарда долларов. В картинах показали приключения принцессы Эльзы и её сестры Анны.

Детали

Walt Disney Pictures
Walt Disney Pictures — американская киностудия развлекательного медиаконгломерата The Walt Disney Company со штаб-квартирой в Бербанк, штат Калифорния. Walt Disney Pictures является дочерней компанией Walt Disney Studios. Источник

Холодное сердце 3
«Холодное сердце 3» (англ. Frozen III) — предстоящий американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм, снятый студией Walt Disney Animation Studios, продолжение мультфильма «Холодное сердце 2». О фильме было официально объявлено генеральным директором Disney Бобом Айгером 8 февраля 2023 года, но никаких дополнительных подробностей о производстве пока не сообщается. Премьера мультфильма состоится 25 ноября 2026 года. Источник

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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