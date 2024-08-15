Студия "Walt Disney Pictures" назвала дату выхода мультфильма "Холодное сердце 3"

Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия "Walt Disney Pictures" объявила, что мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет в кинотеатрах 24 ноября 2027 года. Об этом пишет портал "Deadline".

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Впервые слухи о продолжении популярных мультфильмов появились в 2020 году. Однако впоследствии проект заморозили из-за пандемии. В 2023-м Disney подтвердила, что работает над картиной. При этом в прошлом году глава студии Боб Айгер сообщил, что четвёртая часть мультфильма тоже находится в разработке.

Напомним, что "Холодное сердце" вышло в 2013 году, а сиквел — в 2019-м. Кассовые сборы обоих мультфильмов составили более 1 миллиарда долларов. В картинах показали приключения принцессы Эльзы и её сестры Анны.

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