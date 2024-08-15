Телестудия Paramount прекращает работу

Paramount Global закрывает свою телестудию Paramount Television Studios, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам президента Николь Клеменс и со-генерального директора Paramount Джорджа Чикса, студия прекратит работу к концу недели.
Клеменс покинет компанию, а все текущие сериалы и проекты, разрабатываемые студией, такие как "Ричер", "Бандиты во времени" от Apple и другие, перейдут под управление CBS Studios.
На прошлой неделе Paramount объявила о планах сократить 15% сотрудников в США, что добавляется к примерно 800 увольнениям, произошедшим шесть месяцев назад, с целью сэкономить 500 миллионов долларов перед запланированным слиянием со Skydance.
Увольнения начнутся сразу после закрытия и пройдут в три этапа до конца года.
В своем обращении Клеменс отметила, что закрытие студии связано с широкой реструктуризацией компании.
Детали
Paramount Pictures
Paramount Pictures Corporation — Старейшая из ныне существующих американская киностудия, которая занимается созданием и распространением фильмов. Расположена в Голливуде, штат Калифорния. Собственником компании Paramount Pictures является конгломерат Paramount Global. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.