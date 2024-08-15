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Телестудия Paramount прекращает работу

Paramount закрывает телестудию Paramount Television Studios
0:59
Кино

Paramount Global закрывает свою телестудию Paramount Television Studios, сообщает The Hollywood Reporter.

Paramount закрывает телестудию Paramount Television Studios
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

По словам президента Николь Клеменс и со-генерального директора Paramount Джорджа Чикса, студия прекратит работу к концу недели.

Клеменс покинет компанию, а все текущие сериалы и проекты, разрабатываемые студией, такие как "Ричер", "Бандиты во времени" от Apple и другие, перейдут под управление CBS Studios.

На прошлой неделе Paramount объявила о планах сократить 15% сотрудников в США, что добавляется к примерно 800 увольнениям, произошедшим шесть месяцев назад, с целью сэкономить 500 миллионов долларов перед запланированным слиянием со Skydance.

Увольнения начнутся сразу после закрытия и пройдут в три этапа до конца года.

В своем обращении Клеменс отметила, что закрытие студии связано с широкой реструктуризацией компании.

Детали

Paramount Pictures
Paramount Pictures Corporation — Старейшая из ныне существующих американская киностудия, которая занимается созданием и распространением фильмов. Расположена в Голливуде, штат Калифорния. Собственником компании Paramount Pictures является конгломерат Paramount Global. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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