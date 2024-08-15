Мишель Йео не появится в "Аватаре: Огонь и пепел"

Режиссёр "Аватара" Джеймс Кэмерон сообщил, что героиня Йео, учёный и доктор Карина Моуг, не появится в третьей части фильма, которая официально называется "Аватар: Огонь и пепел", сообщает Variety.
"Мишель Йео не будет в третьей части. Она будет в четвертой и пятой", — сказал Кэмерон в интервью Entertainment Weekly на выставке Disney D23.
В 2021 году покойный продюсер Джон Ландау опубликовал фотографию Йео на съёмочной площадке третьего "Аватара". (Кэмерон снимал "Огонь и пепел" и "Аватара 4" одновременно с "Аватаром: Путь воды" 2022 года).
"Она скоро приедет, чтобы сыграть свою роль, это интересный, забавный персонаж … Я имею в виду, что сейчас мы забегаем вперёд. Все это планировалось годами и годами. Все сценарии были написаны много лет назад, до конца пятого фильма. Так что мы работали над частями 4-го даже по ходу дела, в основном потому, что у нас такой молодой актёрский состав. Мы должны были снимать их, пока они еще молоды", — поделился режиссёр.
Третья часть фильма выйдет на экраны 19 декабря 2025 года, "Аватар 4" — 21 декабря 2029 года, а "Аватар 5" — 19 декабря 2031 года.
Детали
Йео, Мишель
Мишель Йео Чу-Кхенг (род. 6 августа 1962 года) — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Источник
Кэмерон, Джеймс
Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (род. 16 августа 1954 года, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика. Источник
Аватар (фильм, 2009)
«Авата́р» — американский эпический научно-фантастический фильм 2009 года сценариста и режиссёра Джеймса Кэмерона с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях. Источник
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