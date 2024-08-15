Мишель Йео не появится в "Аватаре: Огонь и пепел"

Мишель Йео не появится в третьей части "Аватара"

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр "Аватара" Джеймс Кэмерон сообщил, что героиня Йео, учёный и доктор Карина Моуг, не появится в третьей части фильма, которая официально называется "Аватар: Огонь и пепел", сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, CC BY-SA 3.0

"Мишель Йео не будет в третьей части. Она будет в четвертой и пятой", — сказал Кэмерон в интервью Entertainment Weekly на выставке Disney D23.

В 2021 году покойный продюсер Джон Ландау опубликовал фотографию Йео на съёмочной площадке третьего "Аватара". (Кэмерон снимал "Огонь и пепел" и "Аватара 4" одновременно с "Аватаром: Путь воды" 2022 года).

"Она скоро приедет, чтобы сыграть свою роль, это интересный, забавный персонаж … Я имею в виду, что сейчас мы забегаем вперёд. Все это планировалось годами и годами. Все сценарии были написаны много лет назад, до конца пятого фильма. Так что мы работали над частями 4-го даже по ходу дела, в основном потому, что у нас такой молодой актёрский состав. Мы должны были снимать их, пока они еще молоды", — поделился режиссёр.

Третья часть фильма выйдет на экраны 19 декабря 2025 года, "Аватар 4" — 21 декабря 2029 года, а "Аватар 5" — 19 декабря 2031 года.

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