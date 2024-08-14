Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 культур, которые ни в коем случае нельзя высаживать вблизи смородины
Россиянам рассказали, как нейросети помогают мошенникам подделывать аудио и видео
Следователи учтут трагедии Майкла Джексона и Мака Миллера в деле Мэттью Перри
Обнаружено ритуальное жертвоприношение ребёнка в древнем городе Мексики
Doma.ai: обязанности управляющих компаний известны 83% россиян
Кремлев поблагодарил врачей за то, что они спасали глаз Двали
Как новичку-водителю научиться уверенно ездить?
Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Журова считает, что России сейчас не стоит возвращаться в олимпийское движение

Людмилу Чурсину нашли на картофельном поле: новорожденную потеряли в суматохе

Людмила Чурсина младенцем чуть не погибла под немецкой бомбёжкой
Кино

Людмила Чурсина появилась на свет летом 1941 года в семье Алексея Фёдоровича и Геновефы Иосифовны Чурсиных. Её отец был кадровым военным и служил в Риге. В первые же дни войны он ушел на фронт, а его беременная жена отправилась к своим родственникам в Великие Луки.

Людмила Чурсина младенцем чуть не погибла под немецкой бомбёжкой
Фото: YouTube канал Центральное телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное телевидение, PDM

Роды начались в пути, под посёлком Груздово и рожать пришлось в военной палатке. На следующий день началась эвакуация, а территорию, на которой находились беженцы, разбомбили немецкие самолёты. Испуганные люди бросились врассыпную, и в суматохе младенца потеряли.

Мама пошла искать дочку и услышала тихий писк на картофельном поле. Там, в картошке, присыпанный землёй, лежала её новорождённая дочка. После той бомбёжки их эвакуировали подальше от фашистов в Сталинабад, ныне — Душанбе.

Только в 1946 году Алексей Фёдорович, который выжил на фронте и дожил до 2006 года, отыскал свою семью и перевёз её на новое место службы — в Грузию. Вскоре у будущей звезды советского киноэкрана появилась младшая сестра Лина.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
Последние материалы
Как выбрать удобные сапоги на осень: практическое руководство
Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей
Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"
Эксперты назвали типичные ошибки, допускаемые при оформлении страховых полисов
15-летняя Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера её фанатов
Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею
У туристов, отдыхавших в Кавказских Минеральных Водах, остались плохие впечатления
Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса
Методы борьбы с фитофторозом томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.