Хакер взломал фан-группы Анны Пересильд, ему грозит суд

15-летняя Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера её фанатов

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, прославившаяся благодаря участию в сериале "Слово пацана", в личном блоге рассказала, что планирует подать в суд на злоумышленника, который получил доступ к номерам телефонов её фанатов.

Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, PDM

В своём Telegram-канале Анна Пересильд рассказала, что некий хакер смог взломать её фан-группы и "слил" в сеть номера телефонов её подписчиков. Актриса пообещала защиту своим поклонникам.