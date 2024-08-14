Хакер взломал фан-группы Анны Пересильд, ему грозит суд

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, прославившаяся благодаря участию в сериале "Слово пацана", в личном блоге рассказала, что планирует подать в суд на злоумышленника, который получил доступ к номерам телефонов её фанатов.
В своём Telegram-канале Анна Пересильд рассказала, что некий хакер смог взломать её фан-группы и "слил" в сеть номера телефонов её подписчиков. Актриса пообещала защиту своим поклонникам.
"Пока дело не дошло до чего-то серьёзного, я потерплю и дам вам время остановиться. Еще чуть-чуть и я приму меры. Советую вам закончить это всё по-хорошему, без судебных разбирательств", — предупредила знаменитость.
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