Сергей Светлаков анонсировал новую комедию

Киностудия Сергея Светлакова анонсировала начало съемок новой новогодней комедии под названием "Звезды в Сибири". Известный артист и шоумен выступил одним из создателей проекта, обещающего зрителям искрометный юмор и праздничное настроение.
В фильме задействован звездный актерский состав, включающий Дмитрия Маликова, Клаву Коку, Тимура Батрутдинова, Дмитрия Брекоткина и Ольгу Бузову.
Сюжет картины разворачивается вокруг группы российских знаменитостей, получивших приглашение на новогодний корпоратив от крупной сибирской компании. Однако вместо ожидаемой роскоши и комфорта, артисты оказываются в глухой сибирской деревне среди заснеженных просторов. Здесь им предстоит столкнуться с неожиданными испытаниями, которые проверят их дружбу на прочность, лишат привычных благ цивилизации и познакомят с уникальной культурой местных жителей.
Режиссерское кресло занял Илья Фарфель, известный по работе над такими фильмами, как "Адам и Ева" и "Яйцо Фаберже". Премьера комедии "Звезды в Сибири" ожидается в преддверии Нового года.
Детали
Светлаков, Сергей Юрьевич
Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени» (2000—2009). Источник
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