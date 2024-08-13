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Сергей Светлаков анонсировал новую комедию

Киностудия Сергея Светлакова анонсировала съёмки комедии про Новый год
1:15
Кино

Киностудия Сергея Светлакова анонсировала начало съемок новой новогодней комедии под названием "Звезды в Сибири". Известный артист и шоумен выступил одним из создателей проекта, обещающего зрителям искрометный юмор и праздничное настроение.

Киностудия Сергея Светлакова анонсировала съёмки комедии про Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В фильме задействован звездный актерский состав, включающий Дмитрия Маликова, Клаву Коку, Тимура Батрутдинова, Дмитрия Брекоткина и Ольгу Бузову.

Сюжет картины разворачивается вокруг группы российских знаменитостей, получивших приглашение на новогодний корпоратив от крупной сибирской компании. Однако вместо ожидаемой роскоши и комфорта, артисты оказываются в глухой сибирской деревне среди заснеженных просторов. Здесь им предстоит столкнуться с неожиданными испытаниями, которые проверят их дружбу на прочность, лишат привычных благ цивилизации и познакомят с уникальной культурой местных жителей.

Режиссерское кресло занял Илья Фарфель, известный по работе над такими фильмами, как "Адам и Ева" и "Яйцо Фаберже". Премьера комедии "Звезды в Сибири" ожидается в преддверии Нового года.

Детали

Светлаков, Сергей Юрьевич
Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени» (2000—2009). Источник

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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