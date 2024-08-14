Марк Уолберг хочет вернутся к роли в фильме "Стрелок 2"

Марк Уолберг заявил, что он хочет вернуться к роли в фильме "Стрелок 2"

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Недавний всплеск популярности боевика "Стрелок" 2007 года на стриминговой платформе Paramount Plus пробудил интерес к возможному продолжению истории. Фильм Антуана Фукуа с Марком Уолбергом в главной роли вновь привлек внимание зрителей спустя почти два десятилетия после премьеры, порождая вопросы о судьбе сиквела "Стрелок 2".

Фото: commons.wikimedia.org by davric, CC BY-SA 3.0

В рамках промокампании своего нового шпионского триллера "Союз" Марк Уолберг дал надежду фанатам на возвращение к полюбившемуся образу. Актер шутливо отметил, что недавние перестановки в руководстве Paramount и приобретение компании медиа-гигантом Skydance открывают новые перспективы для воскрешения старых проектов. Он упомянул богатую библиотеку фильмов Paramount, включая "Ограбление по-итальянски", "Кровь за кровь", "Боец" и, конечно же, "Стрелок".

Уолберг также признался, что на протяжении последних 20 лет постоянно сталкивается с вопросами о "Стрелке" и возможной второй части. Он подчеркнул, что был бы рад воссоединиться с режиссером Антуаном Фукуа и актёром Майклом Пенья для работы над сиквелом.

В пользу создания продолжения говорит и тот факт, что "Стрелок" основан на романе Стивена Хантера "Снайпер", который является лишь первой частью целой серии книг о Бобе Ли Суэггере. Этот литературный цикл предоставляет богатый материал для развития сюжетной линии в будущих фильмах.

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