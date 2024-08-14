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Джордж Клуни резко выразился в ответ на слова Квентина Тарантино

Джордж Клуни отреагировал на слова Квентина Тарантино о его популярности и работе
1:26
Кино

Джордж Клуни выразил недовольство недавними высказываниями Квентина Тарантино, в которых режиссёр поставил под сомнение его звёздный статус. Клуни счёл слова Тарантино о том, что он уже не та звезда, что прежде, унизительными для своей карьеры.

Джордж Клуни отреагировал на слова Квентина Тарантино о его популярности и работе
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Актер рассказал, что Тарантино в одном из интервью перечислял имена известных актёров, после чего журналист поинтересовался его мнением о Джордже Клуни. На это, по словам Клуни, режиссёр ответил, что тот не является кинозвездой и предложил назвать хотя бы один успешный фильм с его участием после 2000 года. Клуни с иронией отметил, что вся его карьера фактически началась после наступления нового тысячелетия, и выразил готовность ответить Тарантино той же монетой.

Размышляя о современном Голливуде, Клуни подчеркнул, что киноиндустрия уже не так заинтересована в звездах, как это было раньше. Он вспомнил, как вместе с Брэдом Питтом строил карьеру в конце эпохи студийной системы, когда актеры могли сниматься в нескольких крупных проектах в год.

Стоит отметить, что Квентин Тарантино и Джордж Клуни вместе работали над фильмом "От заката до рассвета" в 1996 году. Тарантино выступил сценаристом этой комедийной картины с элементами ужасов. 

Детали

Клуни, Джордж
Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Источник

Тарантино, Квентин
Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Источник

Питт, Брэд
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий «Золотой глобус», двух премий Американской Гильдии киноактёров и двух наград Британской киноакадемии. Источник

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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