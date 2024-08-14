Джордж Клуни резко выразился в ответ на слова Квентина Тарантино

Джордж Клуни отреагировал на слова Квентина Тарантино о его популярности и работе

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Джордж Клуни выразил недовольство недавними высказываниями Квентина Тарантино, в которых режиссёр поставил под сомнение его звёздный статус. Клуни счёл слова Тарантино о том, что он уже не та звезда, что прежде, унизительными для своей карьеры.

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Актер рассказал, что Тарантино в одном из интервью перечислял имена известных актёров, после чего журналист поинтересовался его мнением о Джордже Клуни. На это, по словам Клуни, режиссёр ответил, что тот не является кинозвездой и предложил назвать хотя бы один успешный фильм с его участием после 2000 года. Клуни с иронией отметил, что вся его карьера фактически началась после наступления нового тысячелетия, и выразил готовность ответить Тарантино той же монетой.

Размышляя о современном Голливуде, Клуни подчеркнул, что киноиндустрия уже не так заинтересована в звездах, как это было раньше. Он вспомнил, как вместе с Брэдом Питтом строил карьеру в конце эпохи студийной системы, когда актеры могли сниматься в нескольких крупных проектах в год.

Стоит отметить, что Квентин Тарантино и Джордж Клуни вместе работали над фильмом "От заката до рассвета" в 1996 году. Тарантино выступил сценаристом этой комедийной картины с элементами ужасов.

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