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Неожиданные причины, по которым вас могут выгнать из кинотеатра даже с оплаченным билетом

Что нельзя делать в кинотеатре: причины, по которым зрителей могут выгнать из зала
1:48
Кино

Любого зрителя могут попросить покинуть кинотеатр, даже если у него есть билет, приобретённый онлайн или в кассе. Причём для этого необязательно громко разговаривать по телефону или устраивать скандал.

Что нельзя делать в кинотеатре: причины, по которым зрителей могут выгнать из зала
Фото: Openverse by SparkCBC, CC BY-SA 2.0

Оказывается, кинотеатры в России уже давно установили ряд правил для посетителей. Проблема в том, что эти правила часто написаны настолько мелким шрифтом, что многие просто не обращают на них внимания.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в интервью порталу Kinoafisha. info пояснила, что в большинстве кинозалов строго запрещено не только шуметь и употреблять алкоголь, но и приносить с собой еду. При этом покупка продуктов в кинобарe разрешена.

"Да, такие правила существуют. Они предусмотрены распорядительным документом — "Постановлением Правительства РФ от 16.08.21 Об утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах…" В частности, "демонстраторы фильмов" вправе запретить посетителям: проносить в кинозал едко или резко пахнущие вещества (в том числе напитки, продукты питания и закуски); изделия и предметы, пиротехнические изделия и лазерные указки. Могут быть не допущены до просмотра (без возврата денег за билет) лица, находящиеся в грязной одежде, которая может загрязнить одежду других посетителей либо кресла кинозала", — объясняет Вербицкая-Линник.

Кроме того, адвокат отметила, что даже в чистой и брендовой одежде вас могут не пустить на сеанс. Это правило особенно касается жителей национальных республик, где запрещено появляться в общественных местах в шортах, коротких юбках и топах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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