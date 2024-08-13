Актриса Холли Берри рассказала о многочисленных травмах, полученных на съёмках боевиков за годы карьеры

Обладательница премии "Оскар" Холли Берри может гордиться своим богатым репертуаром ролей, сыгранных за годы успешной карьеры. 57-летняя актриса признаётся, что за время работы ей пришлось пережить множество травм на съемочной площадке.
В интервью, которое она дала вместе с коллегой по грядущему триллеру "Союз" Марком Уолбергом, Холли Берри поделилась воспоминаниями о своих травмах, полученных во время выполнения трюков в экшн-фильмах.
"Меня трижды отправляли в нокаут, я ломала руку, дважды ломала рёбра — сначала два, потом три, — ломала копчик, два пальца на ноге и один на руке. Вот этот", — сказала она, смеясь, показывая средний палец.
Перечисленные травмы Холли Берри получила во время съёмок фильмов "Готика" (2003), "Джон Уик 3" (2019) и "Удары", в котором она дебютировала как режиссёр.
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