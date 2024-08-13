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Актриса Холли Берри рассказала о многочисленных травмах, полученных на съёмках боевиков за годы карьеры

Холли Берри рассказала о травмах, которые она получила во время съёмок в кино
0:59
Кино

Обладательница премии "Оскар" Холли Берри может гордиться своим богатым репертуаром ролей, сыгранных за годы успешной карьеры. 57-летняя актриса признаётся, что за время работы ей пришлось пережить множество травм на съемочной площадке.

Холли Берри рассказала о травмах, которые она получила во время съёмок в кино
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Horn, CC BY-SA 2.5

В интервью, которое она дала вместе с коллегой по грядущему триллеру "Союз" Марком Уолбергом, Холли Берри поделилась воспоминаниями о своих травмах, полученных во время выполнения трюков в экшн-фильмах.

"Меня трижды отправляли в нокаут, я ломала руку, дважды ломала рёбра — сначала два, потом три, — ломала копчик, два пальца на ноге и один на руке. Вот этот", — сказала она, смеясь, показывая средний палец.

Перечисленные травмы Холли Берри получила во время съёмок фильмов "Готика" (2003), "Джон Уик 3" (2019) и "Удары", в котором она дебютировала как режиссёр.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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