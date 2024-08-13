Портал Gold Derby опубликовал прогноз на премию "Оскар-2025": среди фаворитов — фильм "Анора" с российскими актёрами

Комедийная драма "Анора" с Юрой Борисовым вошла в топ претендентов на "Оскар"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Авторитетный портал Gold Derby, который на протяжении многих лет занимается прогнозированием победителей различных кинопремий, опубликовал список потенциальных претендентов на премию "Оскар".

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Rotten Tomatoes Trailers, PDM

Согласно мнению экспертов, в числе пяти главных претендентов на награду в категории "Лучший фильм" оказалась комедийная драма "Анора" режиссёра Шона Бейкера, где снялись российские актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. В мае фильм был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля.

Кроме "Аноры", среди фаворитов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" также значатся драма "Синг-Синг", "Дюна 2" Дени Вильнёва, "Блиц" Стива Маккуина и триллер "Конклав".

97-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 2 марта 2025 года, а список номинантов будет объявлен в конце января.