Портал Gold Derby опубликовал прогноз на премию "Оскар-2025": среди фаворитов — фильм "Анора" с российскими актёрами

Авторитетный портал Gold Derby, который на протяжении многих лет занимается прогнозированием победителей различных кинопремий, опубликовал список потенциальных претендентов на премию "Оскар".
Согласно мнению экспертов, в числе пяти главных претендентов на награду в категории "Лучший фильм" оказалась комедийная драма "Анора" режиссёра Шона Бейкера, где снялись российские актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. В мае фильм был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля.
Кроме "Аноры", среди фаворитов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" также значатся драма "Синг-Синг", "Дюна 2" Дени Вильнёва, "Блиц" Стива Маккуина и триллер "Конклав".
97-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 2 марта 2025 года, а список номинантов будет объявлен в конце января.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.