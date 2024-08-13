Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер раскрыла основные ошибки новичков в тренажерном зале
Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Ученые обнаружили звезду, опровергающую все теории звездной эволюции
Ubisoft показала фрагмент геймплея Assassin's Creed: Shadows
Цены на землю в мегаполисах показывают уверенное снижение
Бразилия представляет амбициозный план по развитию туризма
Названы 5 типов подержанных автомобилей, которые категорически нельзя покупать
Терапевт Дельманова: грибы нужно покупать в магазине или собирать самим
Швейцария возглавила рейтинг стран с самыми высокими средними зарплатами

Портал Gold Derby опубликовал прогноз на премию "Оскар-2025": среди фаворитов — фильм "Анора" с российскими актёрами

Комедийная драма "Анора" с Юрой Борисовым вошла в топ претендентов на "Оскар"
0:57
Кино

Авторитетный портал Gold Derby, который на протяжении многих лет занимается прогнозированием победителей различных кинопремий, опубликовал список потенциальных претендентов на премию "Оскар".

Комедийная драма "Анора" с Юрой Борисовым вошла в топ претендентов на "Оскар"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Rotten Tomatoes Trailers, PDM

Согласно мнению экспертов, в числе пяти главных претендентов на награду в категории "Лучший фильм" оказалась комедийная драма "Анора" режиссёра Шона Бейкера, где снялись российские актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. В мае фильм был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля.

Кроме "Аноры", среди фаворитов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" также значатся драма "Синг-Синг", "Дюна 2" Дени Вильнёва, "Блиц" Стива Маккуина и триллер "Конклав".

97-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 2 марта 2025 года, а список номинантов будет объявлен в конце января.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Фитнес-тренер раскрыла основные ошибки новичков в тренажерном зале
Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Ученые обнаружили звезду, опровергающую все теории звездной эволюции
Ubisoft показала фрагмент геймплея Assassin's Creed: Shadows
Цены на землю в мегаполисах показывают уверенное снижение
В Китае рассказали о подготовке Россией ответа на доминирование доллара
Комедийная драма "Анора" с Юрой Борисовым вошла в топ претендентов на "Оскар"
Бразилия представляет амбициозный план по развитию туризма
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20
Названы 5 типов подержанных автомобилей, которые категорически нельзя покупать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.