Джеймс Кэмерон сообщил о разработке нового фильма или сериала по вселенной "Терминатора"

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о том, что работает над новым проектом во вселенной "Терминатора". Об этом он сообщил в интервью для журнала The Hollywood Reporter.
Кэмерон также отметил, что недавно вышедшее аниме, основанное на "Терминаторе", произвело на него положительное впечатление. Ему интересно наблюдать за проектами, созданными по его историям, даже если он сам в их производстве не участвует, как, например, в случае с "Терминатор: Битва за будущее".
Режиссёр подтвердил, что ведёт разработку своего собственного проекта, связанного с "Терминатором", однако пока не раскрыл, будет ли это фильм или сериал. Детали проекта на данный момент остаются в секрете.
Напомним, что первый фильм "Терминатор", снятый Кэмероном, вышел в 1984 году, а главные роли в нём исполнили Арнольд Шварценеггер, Майкл Бьен и Линда Хэмилтон.
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