Джеймс Кэмерон сообщил о разработке нового фильма или сериала по вселенной "Терминатора"

Режиссёр Джеймс Кэмерон разрабатывает новый проект во вселенной "Терминатора"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о том, что работает над новым проектом во вселенной "Терминатора". Об этом он сообщил в интервью для журнала The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Кэмерон также отметил, что недавно вышедшее аниме, основанное на "Терминаторе", произвело на него положительное впечатление. Ему интересно наблюдать за проектами, созданными по его историям, даже если он сам в их производстве не участвует, как, например, в случае с "Терминатор: Битва за будущее".

Режиссёр подтвердил, что ведёт разработку своего собственного проекта, связанного с "Терминатором", однако пока не раскрыл, будет ли это фильм или сериал. Детали проекта на данный момент остаются в секрете.

Напомним, что первый фильм "Терминатор", снятый Кэмероном, вышел в 1984 году, а главные роли в нём исполнили Арнольд Шварценеггер, Майкл Бьен и Линда Хэмилтон.