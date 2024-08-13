Гарик Харламов раскритиковал киноиндустрию за однообразие актёров и призвал искать таланты в театрах

Гарик Харламов отметил, что отсутствие новых лиц в киноиндустрии является актуальной проблемой, которую активно обсуждают продюсеры. Он также подчеркнул, что в настоящее время "никто не старается разнообразить состав артистов".
"Я прекрасно отношусь к нашим артистам. К тому же Саше Петрову, он мой хороший друг. Но у нас есть какая-то зашоренность: давайте обязательно запихнем его везде, потому что он принесет кассу. Это странный путь", — поделился Гарик Харламов.
Он добавил, что "талантливых людей много", но они, по его мнению, в основном работают в театрах. По мнению Харламова, в 1990-е годы "сломалась" система подготовки актёров для кино.
"Нашим продюсерам и режиссёрам надо побольше ходить в театры, искать там новые лица", — посоветовал шоумен.
Харламов также признал, что, подобно Петрову, он сам часто появляется в различных проектах, если говорить о сфере юмора. Однако он отметил, что в Comedy Club конкуренция не такая жёсткая, как в кино, сообщает РБК Life.
"Я был бы счастлив, если бы появился ещё хотя бы один продукт, с которым мы будем конкурировать. Такого нет. Есть много стендаперов, которые активно выступают сами по себе. Но, как показывает практика, человек, попадающий на сцену Comedy Club, почему-то вдруг растворяется. Даже если речь про известного артиста. Пожалуйста, наши двери открыты. Если ты готов занять место Гарика Харламова, приходи, мы всегда ждём", — заявил шоумен.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.