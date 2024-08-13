Гарик Харламов раскритиковал киноиндустрию за однообразие актёров и призвал искать таланты в театрах

Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии

Гарик Харламов отметил, что отсутствие новых лиц в киноиндустрии является актуальной проблемой, которую активно обсуждают продюсеры. Он также подчеркнул, что в настоящее время "никто не старается разнообразить состав артистов".

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Надежда Стрелец, PDM

"Я прекрасно отношусь к нашим артистам. К тому же Саше Петрову, он мой хороший друг. Но у нас есть какая-то зашоренность: давайте обязательно запихнем его везде, потому что он принесет кассу. Это странный путь", — поделился Гарик Харламов.

Он добавил, что "талантливых людей много", но они, по его мнению, в основном работают в театрах. По мнению Харламова, в 1990-е годы "сломалась" система подготовки актёров для кино.

"Нашим продюсерам и режиссёрам надо побольше ходить в театры, искать там новые лица", — посоветовал шоумен.

Харламов также признал, что, подобно Петрову, он сам часто появляется в различных проектах, если говорить о сфере юмора. Однако он отметил, что в Comedy Club конкуренция не такая жёсткая, как в кино, сообщает РБК Life.