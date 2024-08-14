Джеймс Кэмерон: только в одном случае я не сниму четвёртую и пятую часть "Аватара"

Джеймс Кэмерон заверил, что снимет четвёртую и пятую часть "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон пообещал снять четвёртую и пятую часть популярного фильма "Аватар". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: sv.wikipedia.org by Kemitsv, CC BY-SA 3.0

По словам постановщика, режиссёром проектов может стать другой человек только в одном случае — если его собьёт автобус. При этом Джеймс Кэмерон назвал истории следующих частей "Аватара" потрясающими.

"У меня полно энергии, мне нравится то, что я делаю. И они [части фильмов — ред.], кстати, написаны. Я перечитал их обе около месяца назад. Это потрясающие истории. Их нужно сделать. Смотрите, если меня собьёт автобус, а я буду на аппарате искусственного дыхания, это сделает кто-то другой", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что название "Аватара 3" имеет скрытый смысл.

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