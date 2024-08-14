Джеймс Кэмерон: только в одном случае я не сниму четвёртую и пятую часть "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон пообещал снять четвёртую и пятую часть популярного фильма "Аватар". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По словам постановщика, режиссёром проектов может стать другой человек только в одном случае — если его собьёт автобус. При этом Джеймс Кэмерон назвал истории следующих частей "Аватара" потрясающими.
"У меня полно энергии, мне нравится то, что я делаю. И они [части фильмов — ред.], кстати, написаны. Я перечитал их обе около месяца назад. Это потрясающие истории. Их нужно сделать. Смотрите, если меня собьёт автобус, а я буду на аппарате искусственного дыхания, это сделает кто-то другой", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что название "Аватара 3" имеет скрытый смысл.
Детали
Кэмерон, Джеймс
Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954 года, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика. Источник
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