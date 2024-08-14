В деле звезды "Друзей" Мэттью Перри появились новые подробности

Следователи, которые занимаются делом звезды "Друзей" Мэттью Перри, учтут расследования трагедий с передозировками певца Майкла Джексона и рэпера Мака Миллера при рассмотрении обвинений. Об этом пишет издание "The Sun" со ссылкой на адвоката Тре Ловелла.
Тре Ловелл также сравнил расследования звёзд и подчеркнул, что врач, который, вероятно, выписал актёру препарат, подобно доктору Майкла Джексона, может получить большой срок. Он добавил, что несколько детективов полиции Лос-Анджелеса ранее расследовали передозировку Мака Миллера. Сейчас они занимаются делом Мэттью Перри.
Напомним, что звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков", которое привело к сердечному приступу.
Детали
Джексон, Майкл
Майкл Джо́зеф Дже́ксон (29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. Один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Источник
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