В деле звезды "Друзей" Мэттью Перри появились новые подробности

Следователи учтут трагедии Майкла Джексона и Мака Миллера в деле Мэттью Перри

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Следователи, которые занимаются делом звезды "Друзей" Мэттью Перри, учтут расследования трагедий с передозировками певца Майкла Джексона и рэпера Мака Миллера при рассмотрении обвинений. Об этом пишет издание "The Sun" со ссылкой на адвоката Тре Ловелла.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Тре Ловелл также сравнил расследования звёзд и подчеркнул, что врач, который, вероятно, выписал актёру препарат, подобно доктору Майкла Джексона, может получить большой срок. Он добавил, что несколько детективов полиции Лос-Анджелеса ранее расследовали передозировку Мака Миллера. Сейчас они занимаются делом Мэттью Перри.

Напомним, что звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков", которое привело к сердечному приступу.

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