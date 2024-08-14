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Актриса Скай Джексон поссорилась с партнёром — её арестовали

Актрису Скай Джексон арестовали в Голливуде за домашнее насилие
0:50
Кино

Звезду картин "Джесси" и "Летний лагерь" Скай Джексон арестовали в Голливуде за ссору с партнёром. Об этом пишет TMZ.

Актрису Скай Джексон арестовали в Голливуде за домашнее насилие
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Актриса находилась с возлюбленным в развлекательном комплексе. Между ними произошла ссора. Охранники заведения обратили на это внимание. По их словам, Скай Джексон несколько раз ударила мужчину. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пара призналась, что на самом деле счастлива. Однако записи с камер наблюдения подтвердили факт побоев. Актрису арестовали, но освободили через несколько часов. Уточняется, что её дело рассмотрят в окружной прокуратуре округа Лос-Анджелес.

Ранее Pravda.Ru писала, что телеведущая Ксения Бородина высказалась о проблеме домашнего насилия. 

Детали

Джексон, Скай
Скай Джексон (англ. Skai Jackson; род. 8 апреля 2002, Нью-Йорк) — американская актриса, наиболее известная по роли Зури Росс в телесериале канала Disney «Джесси» и его спин-оффе «Летний лагерь». Источник

Голливуд
Голливу́д — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры. Источник

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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