Актриса Скай Джексон поссорилась с партнёром — её арестовали

Актрису Скай Джексон арестовали в Голливуде за домашнее насилие

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезду картин "Джесси" и "Летний лагерь" Скай Джексон арестовали в Голливуде за ссору с партнёром. Об этом пишет TMZ.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Актриса находилась с возлюбленным в развлекательном комплексе. Между ними произошла ссора. Охранники заведения обратили на это внимание. По их словам, Скай Джексон несколько раз ударила мужчину. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пара призналась, что на самом деле счастлива. Однако записи с камер наблюдения подтвердили факт побоев. Актрису арестовали, но освободили через несколько часов. Уточняется, что её дело рассмотрят в окружной прокуратуре округа Лос-Анджелес.

Ранее Pravda.Ru писала, что телеведущая Ксения Бородина высказалась о проблеме домашнего насилия.

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