"Победа" выходит на экраны в Южной Корее 14 августа с последующими релизами по всему миру

"Победа", драма о чирлидинге, уже поступила в предварительную продажу перед предстоящим коммерческим релизом в Южной Корее, сообщает Variety.
Фильм режиссёра Пак Бом Су, известного по кинокартинам "Одиночка в Сеуле" и "Красная дорожка", рассказывает о танцевальном дуэте старшеклассников, которые вдохновляют людей в своей деревне душевными выступлениями, и о школьной футбольной команде-неудачнице.
Фильм приобрели 815 Pictures для Северной Америки, Sky Films Entertainment для Тайваня, Lumix Media для Вьетнама, PT Prima Cinema Multimedia для Индонезии, House of M для Таиланда, Emphasis Video Entertainment для распространения на борту самолетов и Westec Media Limited для Камбоджи. Всеми сделками по продаже прав занималось сеульское агентство Finecut.
Мировая премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском фестивале азиатского кино.
Корейский коммерческий релиз запланирован на 14 августа.
Вскоре после этого состоится театральный релиз в Северной Америке и Вьетнаме, 16 августа. В Индонезии, Тайване, Камбодже и Таиланде фильм выйдет в конце августа — сентябре.
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