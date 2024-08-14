"Победа" выходит на экраны в Южной Корее 14 августа с последующими релизами по всему миру

Южнокорейская драма о чирлидинге "Победа" готовится к мировому релизу

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

"Победа", драма о чирлидинге, уже поступила в предварительную продажу перед предстоящим коммерческим релизом в Южной Корее, сообщает Variety.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Фильм режиссёра Пак Бом Су, известного по кинокартинам "Одиночка в Сеуле" и "Красная дорожка", рассказывает о танцевальном дуэте старшеклассников, которые вдохновляют людей в своей деревне душевными выступлениями, и о школьной футбольной команде-неудачнице.

Фильм приобрели 815 Pictures для Северной Америки, Sky Films Entertainment для Тайваня, Lumix Media для Вьетнама, PT Prima Cinema Multimedia для Индонезии, House of M для Таиланда, Emphasis Video Entertainment для распространения на борту самолетов и Westec Media Limited для Камбоджи. Всеми сделками по продаже прав занималось сеульское агентство Finecut.

Мировая премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском фестивале азиатского кино.

Корейский коммерческий релиз запланирован на 14 августа.

Вскоре после этого состоится театральный релиз в Северной Америке и Вьетнаме, 16 августа. В Индонезии, Тайване, Камбодже и Таиланде фильм выйдет в конце августа — сентябре.