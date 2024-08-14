Стал известен портрет зрителя фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт

Исследование: "Бордерлендс" смотрят мужчины от 18 до 24 лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Данные собраны за период с 8 по 11 августа и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что проект Элая Рота в основном смотрят мужчины (61% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (34%). Известно также, что картина меньше всего популярна у зрителей старше 35 лет (14%).

По сюжету фильма "Бордерлендс" охотница за головами Лилит отправляется на поиски дочери влиятельного бандита Атласа на Пандору. Героиня объединяется с другими искателями приключений. Им предстоит сразиться с инопланетной расой, раскрыть страшный секрет планеты и спасти мир.

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