Стал известен портрет зрителя фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Данные собраны за период с 8 по 11 августа и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что проект Элая Рота в основном смотрят мужчины (61% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (34%). Известно также, что картина меньше всего популярна у зрителей старше 35 лет (14%).
По сюжету фильма "Бордерлендс" охотница за головами Лилит отправляется на поиски дочери влиятельного бандита Атласа на Пандору. Героиня объединяется с другими искателями приключений. Им предстоит сразиться с инопланетной расой, раскрыть страшный секрет планеты и спасти мир.
Детали
Бордерлендс
«Бордерлендс» (англ. Borderlands) — художественный фильм режиссёра Элая Рота. Сюжет фильма основан на одноимённой серии видеоигр, разработанной Gearbox Software. Главные роли в фильме исполняют Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Эдгар Рамирес. Мировая премьера фильма состоялась 6 августа 2024 года в TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе, 9 августа он вышел в широкий прокат в США. Фильм получил негативные отзывы критиков. Источник
Бланшетт, Кейт
Кэ́трин Эли́с (Кейт) Бла́ншетт (род. 14 мая 1969, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. Источник
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