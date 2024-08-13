Съёмки "Любви и голубей": от живописных кавказских пейзажей до московских павильонов

Кинокомедия "Любовь и голуби" — один из самых любимых и известных советских фильмов. Эта трогательная история о семейных отношениях, снятая в 1984 году режиссером Владимиром Меньшовым, покорила зрителей по всему Союзу. Но мало кто знает, что ключевые сцены картины снимались совсем не в том месте, где разворачивается сюжет.
Согласно сюжету фильма, действие происходит в небольшом поселке Заводской на Крайнем Севере. Однако на самом деле съемки проходили далеко от северных широт — в живописном горном районе Кабардино-Балкарии.
Основные съемки "Любви и голубей" проходили в селе Верхняя Балкария, расположенном высоко в горах Кавказа. Именно здесь была построена большая деревенская улица с домами, где жили герои фильма. Этот живописный уголок Кабардино-Балкарии прекрасно подошел для создания колоритного северного пейзажа.
Помимо Верхней Балкарии, съёмочная группа работала и в других живописных местах региона. Так, сцены у озера и некоторые эпизоды в лесу снимались на территории Чегемского ущелья. А интерьеры дома главных героев были воссозданы в павильонах киностудии "Мосфильм" в Москве.
Интересно, что выбрав Кабардино-Балкарию в качестве "декораций" для своего фильма, создателям удалось в полной мере передать атмосферу суровой северной природы. Живописные горные пейзажи, вкупе с реалистичными деревенскими домами, помогли погрузить зрителя в мир, где разворачивается история любви и трагедии семьи Кузякиных.
Благодаря умелой работе Владимира Меньшова и его команды, "Любовь и голуби" стал не просто комедией, а настоящим шедевром советского кинематографа. И хотя действие картины происходит на Севере, её съемки на Кавказе сыграли ключевую роль в создании неповторимой атмосферы фильма.
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