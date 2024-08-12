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Кит Харрингтон о провале финала "Игры престолов": ошибки в сюжете и усталость съёмочной группы

Актёр Кит Харрингтон объяснил провал финала "Игры престолов"
1:15
Кино

В недавнем интервью актёр Кит Харрингтон, известный благодаря роли Джона Сноу в "Игре престолов", поделился своим мнением о негативной реакции зрителей на финал сериала. По его словам, каждый имеет право на своё собственное мнение.

Актёр Кит Харрингтон объяснил провал финала "Игры престолов"
Фото: commons.wikimedia.org by Sachyn, CC BY-SA 3.0

Харрингтон признал, что в сюжете были допущены некоторые ошибки. Хотя он не стал вдаваться в подробности, отметил, что некоторые идеи авторов оказались неудачными, хотя на первый взгляд выглядели многообещающими.

"Каждый имеет право на своё мнение. Я считаю, что ближе к концу сюжета были допущены ошибки. Некоторые интересные задумки не оправдали ожиданий", — сказал актёр.

Харрингтон также отметил, что вся съёмочная группа испытывала сильную усталость от работы над "Игрой престолов". Он признал, что завершение шоу получилось немного скомканным, но других вариантов, по его мнению, не существовало.

"Если у "Игры престолов" и был недостаток, то это усталость всей команды. Я понимаю, что финал может показаться поспешным, и в этом я согласен. Но, честно говоря, я не уверен, что был иной выход", — добавил Харрингтон.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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