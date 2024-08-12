Кит Харрингтон о провале финала "Игры престолов": ошибки в сюжете и усталость съёмочной группы

Актёр Кит Харрингтон объяснил провал финала "Игры престолов"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

В недавнем интервью актёр Кит Харрингтон, известный благодаря роли Джона Сноу в "Игре престолов", поделился своим мнением о негативной реакции зрителей на финал сериала. По его словам, каждый имеет право на своё собственное мнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Sachyn, CC BY-SA 3.0

Харрингтон признал, что в сюжете были допущены некоторые ошибки. Хотя он не стал вдаваться в подробности, отметил, что некоторые идеи авторов оказались неудачными, хотя на первый взгляд выглядели многообещающими.

"Каждый имеет право на своё мнение. Я считаю, что ближе к концу сюжета были допущены ошибки. Некоторые интересные задумки не оправдали ожиданий", — сказал актёр.

Харрингтон также отметил, что вся съёмочная группа испытывала сильную усталость от работы над "Игрой престолов". Он признал, что завершение шоу получилось немного скомканным, но других вариантов, по его мнению, не существовало.