Фильм "Плохие парни до конца" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом собрал 400 млн долларов

Фильм "Плохие парни до конца" собрал 400 млн долларов в мировом прокате

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Четвёртая часть франшизы "Плохие парни" достигла отметки в 400 миллионов долларов мирового бокс-офиса, сообщает The Numbers.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Фильм от Sony Pictures с участием Уилла Смита и Мартина Лоуренса собрал $193,3 миллиона в Северной Америке и $207,1 миллиона на международных рынках. Итоговые сборы почти сравнялись с результатами третьего фильма, "Плохие парни навсегда", который заработал $424,4 миллиона.

Сюжет "Плохих парней до конца" рассказывает о полицейских из Майами, которые становятся беглецами, скрываясь от властей и мафии. В фильме также приняли участие Эрик Дэйн, Йоан Гриффит, Ванесса Хадженс и другие. Режиссёрами выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Бюджет фильма составил $100 миллионов. В конце июля "Плохие парни до конца" стали доступны онлайн. Франшиза, начавшая свой путь в 1995 году, недавно официально преодолела отметку в миллиард долларов.