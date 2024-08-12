Вышел новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" от Netflix: возвращение Ли Джон-джэ и новые смертельные игры

Netflix выпустил тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Новые эпизоды станут доступны на платформе 26 декабря.
В тизере показаны ключевые персонажи сезона — участники опасных игр за внушительный денежный приз. Ли Джон-джэ, обладатель премии "Эмми", снова исполнит роль Сон Ги-хуна (игрока 456).
"Игра в кальмара", вышедший в 2021 году, стал самым популярным сериалом за всю историю Netflix. Шоу планируют завершить третьим сезоном в 2025 году.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.