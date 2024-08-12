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Вышел новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" от Netflix: возвращение Ли Джон-джэ и новые смертельные игры

Netflix выпустил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" — премьера 26 декабря
0:40
Кино

Netflix выпустил тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Новые эпизоды станут доступны на платформе 26 декабря.

Netflix выпустил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" — премьера 26 декабря
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Netflix, PDM

В тизере показаны ключевые персонажи сезона — участники опасных игр за внушительный денежный приз. Ли Джон-джэ, обладатель премии "Эмми", снова исполнит роль Сон Ги-хуна (игрока 456).

"Игра в кальмара", вышедший в 2021 году, стал самым популярным сериалом за всю историю Netflix. Шоу планируют завершить третьим сезоном в 2025 году.

Squid Game: Season 2 I Welcome Players I Netflix
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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