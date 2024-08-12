Диета Хью Джекмана: как актёр набирал форму для съёмок в "Дэдпуле", съедая 6000 калорий

Австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман поделился подробностями своей диеты, которой он придерживался во время подготовки к съёмкам фильма "Дэдпул". Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на интервью Джекмана в ток-шоу Джимми Фэллона.
55-летний артист отметил, что помимо интенсивных тренировок, он следовал специально разработанному рациону. По его словам, его ежедневный калорийный intake составлял 6000 калорий.
"И это не те калории, которые вы бы с удовольствием съели", — добавил Джекман, уточнив, что его рацион в основном состоял из курицы, тиляпии и фасоли.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.