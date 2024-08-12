Диета Хью Джекмана: как актёр набирал форму для съёмок в "Дэдпуле", съедая 6000 калорий

Хью Джекман рассказал о подготовке к съёмкам "Дэдпула": строгая диета и тренировки

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Австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман поделился подробностями своей диеты, которой он придерживался во время подготовки к съёмкам фильма "Дэдпул". Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на интервью Джекмана в ток-шоу Джимми Фэллона.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

55-летний артист отметил, что помимо интенсивных тренировок, он следовал специально разработанному рациону. По его словам, его ежедневный калорийный intake составлял 6000 калорий.