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Диета Хью Джекмана: как актёр набирал форму для съёмок в "Дэдпуле", съедая 6000 калорий

Хью Джекман рассказал о подготовке к съёмкам "Дэдпула": строгая диета и тренировки
0:44
Кино

Австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман поделился подробностями своей диеты, которой он придерживался во время подготовки к съёмкам фильма "Дэдпул". Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на интервью Джекмана в ток-шоу Джимми Фэллона.

Хью Джекман рассказал о подготовке к съёмкам "Дэдпула": строгая диета и тренировки
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

55-летний артист отметил, что помимо интенсивных тренировок, он следовал специально разработанному рациону. По его словам, его ежедневный калорийный intake составлял 6000 калорий.

"И это не те калории, которые вы бы с удовольствием съели", — добавил Джекман, уточнив, что его рацион в основном состоял из курицы, тиляпии и фасоли.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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